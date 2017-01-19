退休俸爭議 行政法院判郭冠英勝訴
2017-01-19
銓敘部：研究後決定是否上訴
〔記者楊國文、黃邦平、陳鳳麗／綜合報導〕前新聞局駐外官員郭冠英因發表辱台言論，遭公務員懲戒委員會撤職並停止任用三年，期滿後獲聘出任省政府秘書，任職十四天就以年滿六十五歲申請退休、月領六萬元惹議，銓敘部以人事任用有瑕疵為由退回郭的退休案，郭提起行政訴訟；台北高等行政法院認為，有無面試非甄試必要條件，撤銷銓敘部處分，指銓敘部應做准許郭退休的行政處分。全案可上訴。
銓敘部指出，由於上訴最高行政法院是採取法律審，必須先了解高等行政法院詳細的判決理由，將在收到判決書後再決定如何因應。
郭：我的退休是政治問題
郭冠英則回應說，任公職的銓敘一切合法，他的退休問題不是法律問題，而是政治問題，判決准退只是形式正義的基本彰顯，若軍公教年金被大幅削減，自己的退休金也會不足以餬口，因此會一起捍衛軍公教年金。
郭冠英九十八年三月間，以筆名「范蘭欽」、「郭才子」發表多篇文章，文中有辱台言論，引發民眾譁然，公懲會將郭撤職，停止任用三年，三年期滿後，台灣省政府於一○三年三月錄取郭冠英，郭任職十四天即屆滿六十五歲可退休。
監察院報告認為，省府未舉辦面試，任用程序有瑕疵，提出糾正。銓敘部審議後，去年二月認定郭的人事案無效，將郭的退休案退回，因郭確有任職事實，領取的薪俸不必追回。
郭冠英向公務員保訓會提出復審，被駁回後提起行政訴訟。台北高等行政法院認為，有無面試非甄試必要條件，雖然郭到省府再任公職十四天即滿六十五歲，亦「非法所不許」，昨撤銷原處分和復審決定，指銓敘部應做成准予退休的行政處分。
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