| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為

2017-01-19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革國是會議將登場，但網路流言卻滿天飛。總統府發言人黃重諺說明總統府憲兵槍枝規範的畫面，竟被移花接木，當成總統府不排除開槍對付反對年金改革者。黃重諺昨天於臉書痛斥有人製造政府不排除開槍對付反年金改革者的網路謠言，「這是畜生般的行為」，將構成刑法上的恐嚇公眾罪，警政署、刑事警察局已在調查，將追究相關責任。

黃重諺十七日回應媒體詢問總統府憲兵換裝，以及若發生類似砂石車衝撞事件，憲兵的用槍時機等議題。不過，上述的新聞影像截圖已在各LINE群組中瘋傳，配上的文字卻變成「上街陳抗在總統府前放機槍，太激烈不排除開槍，戒嚴時期又來臨了。」

黃重諺指出，造謠者把他跟年金改革連結在一塊，企圖製造國家要用武力對付反對年金改革者的假象，打算用謠言引發社會間高度的不信任，甚至埋下激烈暴力衝突的引信，這是畜生般的行為。讓他不得不相信，社會上真的有一群人，他們仇恨這個國家，還有這個國家的所有人。

黃重諺強調，不實謠言可能會造成社會不必要的仇恨跟對立，這已構成刑法上的恐嚇公眾罪。

廣告
  • ▲黃重諺於臉書痛斥泛濫的謠言正在重創這個國家。（取自黃重諺臉書）

    ▲黃重諺於臉書痛斥泛濫的謠言正在重創這個國家。（取自黃重諺臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 畜生行為 總統府 黃重諺
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸豆腐丸
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧八寶迎春
年節肉品這樣買！
轉寄

標題：黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月19日‧星期四‧丙申年臘月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.