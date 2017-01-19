黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為
2017-01-19
〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革國是會議將登場，但網路流言卻滿天飛。總統府發言人黃重諺說明總統府憲兵槍枝規範的畫面，竟被移花接木，當成總統府不排除開槍對付反對年金改革者。黃重諺昨天於臉書痛斥有人製造政府不排除開槍對付反年金改革者的網路謠言，「這是畜生般的行為」，將構成刑法上的恐嚇公眾罪，警政署、刑事警察局已在調查，將追究相關責任。
黃重諺十七日回應媒體詢問總統府憲兵換裝，以及若發生類似砂石車衝撞事件，憲兵的用槍時機等議題。不過，上述的新聞影像截圖已在各LINE群組中瘋傳，配上的文字卻變成「上街陳抗在總統府前放機槍，太激烈不排除開槍，戒嚴時期又來臨了。」
黃重諺指出，造謠者把他跟年金改革連結在一塊，企圖製造國家要用武力對付反對年金改革者的假象，打算用謠言引發社會間高度的不信任，甚至埋下激烈暴力衝突的引信，這是畜生般的行為。讓他不得不相信，社會上真的有一群人，他們仇恨這個國家，還有這個國家的所有人。
黃重諺強調，不實謠言可能會造成社會不必要的仇恨跟對立，這已構成刑法上的恐嚇公眾罪。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 網購外來種螞蟻轉賣 危害生態送辦／上淘寶網進貨1115隻 獲利5萬元
- 南韓法院駁回檢方逮捕李在鎔要求
- 海軍操演 秀反潛、兩棲登陸戰力
- 邵雨薇親密吳慷仁 張立昂「全力支持」暖爆
- 富邦盃》首局連3棒開轟 龜山「煙火秀」開胡
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 屋頂種電 養殖場就是發電廠
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- Armani黑曜岩十週年 瞄準眼周困擾
- 何潤東金主變事主 周旋嬌妻、女經紀人真相是...？
- 基市成功陸橋 元宵節後封閉
- 花蓮大醫院 春節假期仍排門診
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 船席被買走停工 碼頭工人抗議
- 廖任磊僅飆6成力 捕手呼「好重」
- 世新零分老師 道歉辭職
- 販毒行動軍火庫 赫見4把毒蛇步槍
- 川普：當了總統會繼續推文
- 美控高通壟斷市場 以專利授權打壓對手
- 墾丁2遊憩區 墾管處擬改生態保護區
- 川普預測將湧現脫歐潮 歐盟高層反嗆：沒這回事
- 包大人「有行無市」重回藍鳥！
- 美前總統老布希和妻子住院
- 民團：原線進行 應無重大爭議
- 百貨拚業績 推好康福袋
- 學測碰上冷氣團 明後天低溫剩10度
- 大潭電廠發電計畫 環評翻案通過
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 超衰行員 任職26年 他被搶3次
- 拔蘿蔔義賣 安慶小將要拚國手
- NBA》豪連休11場 籃網滿盤皆輸
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 台北電玩明開展 大秀VR強作
- 雙層觀光巴士上路 26日小年夜前享優惠
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 《謠言終結站》生理期染髮易致癌？醫師：沒有科學根據
- 狠踹國賓電梯門 吃完尾牙 醉漢摔死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分