黃重諺：造謠府要對抗爭者開槍 畜生行為

2017-01-19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕年金改革國是會議將登場，但網路流言卻滿天飛。總統府發言人黃重諺說明總統府憲兵槍枝規範的畫面，竟被移花接木，當成總統府不排除開槍對付反對年金改革者。黃重諺昨天於臉書痛斥有人製造政府不排除開槍對付反年金改革者的網路謠言，「這是畜生般的行為」，將構成刑法上的恐嚇公眾罪，警政署、刑事警察局已在調查，將追究相關責任。

黃重諺十七日回應媒體詢問總統府憲兵換裝，以及若發生類似砂石車衝撞事件，憲兵的用槍時機等議題。不過，上述的新聞影像截圖已在各LINE群組中瘋傳，配上的文字卻變成「上街陳抗在總統府前放機槍，太激烈不排除開槍，戒嚴時期又來臨了。」

黃重諺指出，造謠者把他跟年金改革連結在一塊，企圖製造國家要用武力對付反對年金改革者的假象，打算用謠言引發社會間高度的不信任，甚至埋下激烈暴力衝突的引信，這是畜生般的行為。讓他不得不相信，社會上真的有一群人，他們仇恨這個國家，還有這個國家的所有人。

黃重諺強調，不實謠言可能會造成社會不必要的仇恨跟對立，這已構成刑法上的恐嚇公眾罪。