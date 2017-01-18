通用、現代也低頭 擬增對美投資
2017-01-18
〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國候任總統川普揚言對進口車加重稅負的壓力之下，美國通用汽車公司（General Motors Co.）和南韓現代汽車集團（Hyundai Motor Group）紛紛向川普送上大禮，研擬加碼投資在美事業。
川普在本月十一日的勝選後首場記者會上，向提出投資計畫、預計在美創造兩千七百個工作機會的福特（Ford Motor Co.）和飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）兩家汽車製造商致謝，並將矛頭轉向通用汽車，促其仿效。據透露，通用汽車擬投資至少十億美元（約三一八億台幣），擴充在美國的生產線，將在多家工廠創造或保留逾一千個工作機會。
該公司首席法律顧問格萊登（Craig Glidden）強調，通用的投資計畫乃經過長久規劃，並非針對川普的言論做出回應。
此外，川普雖未曾直接點名現代汽車，但該集團也於十七日宣布，將在二○二一年前增加對美投資金額達三十一億美元（約九八六億台幣）。此金額與該集團一二年至一六年在美投資的二十一億美元相比，足足增加五十％。集團總裁鄭京幸（Chung Jin Haeng，譯音）還表示，若市場對汽車的需求在川普任內上揚，不排除在美設立一座新工廠。
另一方面，川普日前接受歐洲媒體訪問時，點名德國汽車製造商ＢＭＷ在對美貿易上是單向而非雙向，揚言對ＢＭＷ在墨西哥製造、並在美國販售的進口車輛課徵三十五％邊境調整稅。不過，德國經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）表示，川普強加關稅的方式，只會讓美國汽車產業處境更糟，與其藉由課重稅懲罰德國業者，「美國應該造出更好、更讓人喜歡的汽車」。
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