郭董擬投資美 遭中關切

2017-01-18

獲邀但不參加川普就職

〔記者高嘉和、卓怡君／綜合報導〕根據彭博（Bloomberg）引述知情人士報導，鴻海集團擬與日本軟體銀行（SoftBank Group）擴大在美國投資、創造五萬個就業機會，已引起中國當局關切；鴻海董事長郭台銘向中國政府保證，就算鴻海擴大在美國營運，也不會撤出在中國的投資。另外，郭台銘已獲邀參加美國總統川普就職大典，他表示不打算出席。

去年十二月，美國總統當選人川普會見日本軟銀社長孫正義；孫宣布將在美國大舉投資，並準備攜手好友郭台銘一同前往，他還秀出相關文件，顯示鴻海集團計畫在美擴大投資，未來四年規劃投資七十億美元，創造五萬個工作機會。隨後，鴻海發表聲明表示，正評估美國潛在投資機會，尚未正式定案。

日本經濟新聞日前報導，為呼應川普倡議的「美國製造」，鴻海投資的夏普（Sharp）正評估在美投資設立液晶面板廠；不願具名的夏普主管透露，雖然投資金額、完工日期等尚未最後拍板，但「計畫已在檯面上」，投資規模可能與前陣子宣布的中國廣州廠相當。

郭台銘去年底宣布，旗下堺顯示器公司（ＳＤＰ）與中國廣州市政府簽署合作協議，擬在廣州增城投資六一○億人民幣（約二八三七億台幣），打造世界最高良率及產能的第十．五代顯示器全生態產業園區。

彭博報導指出，近來有中國高級官員向郭台銘表達北京當局關切其在美國的投資計畫。郭對該名官員表示，赴美投資計畫要視川普政府上台後的政策而定，目前還沒有定論；郭台銘同時保證，不會從中國撤資，雖然獲邀參加川普就職典禮，但他不打算出席。

曾被酸低端 現怕他跑了

二○一○年，富士康深圳生產基地爆發員工連續跳樓事件，就算富士康勞工條件優於中國本土企業，還是被中媒打成低端的血汗工廠代表，甚至要富士康這種低端企業快滾離中國，中國經濟才能「騰籠換鳥」、「華麗升級」；但在軟銀代鴻海宣布將擴大美國營運後，中國已出現「別讓富士康跑了」的聲浪，彭博報導更顯示，中國官方現在是軟硬兼施，「不准富士康跑了」。