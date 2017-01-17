全球貧富超懸殊 8人財富〉36億人
2017-01-17
全球貧富差距前所未見
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國非政府組織樂施會（Oxfam America）最新報告指出，全球貧富差距程度前所未見，若將全球人口依照財富排序，最富有的前八人所擁資產，較「後段班」的全球半數人口、約卅六億人的財富總和還要多。
8人資產計逾13.5兆台幣
樂施會週一發布報告名稱為「為九十九％人口打造的經濟（An economy for the 99%）」，當中引用美國《富比世》雜誌二○一六年全球富豪排行榜及瑞士銀行發布數據指出，富豪榜上前八名富豪，資產淨額總和約四二六○億美元（約十三．五兆台幣），超過全球卅六億最窮人口的財富總和；相較之下，在二○一○年，則要前四十三名富豪的資產合併計算，才會等於全球後五十％最窮人口的財富。
富豪財富年均增加11％
這份報告分析貧富差距擴大主因，說明為何全球經濟的成果集中在金字塔頂端一％的富豪。報告指出，自二○○九年起，富豪們每年財富平均增加十一％，然而許多勞工的收入卻依然停滯不前，在企業不斷壓榨勞工的同時，公司再透過避稅來極大化自己的利潤。
差距惡化恐致全球不穩
樂施會報告指出，近年來，國際貨幣基金（ＩＭＦ）、宗教界領袖等都曾警告貧富差距將帶給國際社會嚴重的危害，對精英階級的不滿也逐漸形成對民粹主義廣大的支持力量。
樂施會呼籲應對此採取行動，停止過度美化財富頂尖人群，專注在有遠見的政府、合理的稅收政策，以及符合工人利益的企業，運行更人性化的經濟。
根據美國《富比世》雜誌數據，二○一六年前八名富豪分別為微軟共同創辦人比爾蓋茲、服飾品牌Zara創辦人奧蒂嘉、股神巴菲特、墨西哥電信大亨史林姆、亞馬遜執行長貝佐斯、臉書創辦人札克柏格、甲骨文創辦人艾利森及彭博創辦人彭博。
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