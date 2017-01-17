| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 焦點

全球貧富超懸殊 8人財富〉36億人

2017-01-17

全球貧富差距前所未見

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國非政府組織樂施會（Oxfam America）最新報告指出，全球貧富差距程度前所未見，若將全球人口依照財富排序，最富有的前八人所擁資產，較「後段班」的全球半數人口、約卅六億人的財富總和還要多。

8人資產計逾13.5兆台幣

樂施會週一發布報告名稱為「為九十九％人口打造的經濟（An economy for the 99%）」，當中引用美國《富比世》雜誌二○一六年全球富豪排行榜及瑞士銀行發布數據指出，富豪榜上前八名富豪，資產淨額總和約四二六○億美元（約十三．五兆台幣），超過全球卅六億最窮人口的財富總和；相較之下，在二○一○年，則要前四十三名富豪的資產合併計算，才會等於全球後五十％最窮人口的財富。

富豪財富年均增加11％

這份報告分析貧富差距擴大主因，說明為何全球經濟的成果集中在金字塔頂端一％的富豪。報告指出，自二○○九年起，富豪們每年財富平均增加十一％，然而許多勞工的收入卻依然停滯不前，在企業不斷壓榨勞工的同時，公司再透過避稅來極大化自己的利潤。

差距惡化恐致全球不穩

樂施會報告指出，近年來，國際貨幣基金（ＩＭＦ）、宗教界領袖等都曾警告貧富差距將帶給國際社會嚴重的危害，對精英階級的不滿也逐漸形成對民粹主義廣大的支持力量。

樂施會呼籲應對此採取行動，停止過度美化財富頂尖人群，專注在有遠見的政府、合理的稅收政策，以及符合工人利益的企業，運行更人性化的經濟。

根據美國《富比世》雜誌數據，二○一六年前八名富豪分別為微軟共同創辦人比爾蓋茲、服飾品牌Zara創辦人奧蒂嘉、股神巴菲特、墨西哥電信大亨史林姆、亞馬遜執行長貝佐斯、臉書創辦人札克柏格、甲骨文創辦人艾利森及彭博創辦人彭博。

廣告
  • 2016年美國《富比世》雜誌世界富豪排行榜前8名

    2016年美國《富比世》雜誌世界富豪排行榜前8名

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 《富比世》雜誌 奧蒂嘉 樂施會（Oxfam America） 比爾蓋茲 貧富差距
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：全球貧富超懸殊 8人財富〉36億人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.