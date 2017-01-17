中國若不與美合作》蒲博思：一中政策會上談判桌
〔駐美特派員曹郁芬、記者呂伊萱、國際新聞中心／綜合報導〕美國候任白宮幕僚長蒲博思華府時間十五日接受美國廣播公司（ＡＢＣ）節目「本週」（This Week）訪問時表示，川普政府並沒有預設立場要改變一個中國政策，但所有議題現在都在談判桌上，如果中國不在貿易和南海等問題和美國合作，一中政策未來是會被討論並做出決定的。
中國外交部發言人華春瑩則是態度強硬的回應說，無論誰試圖破壞「一中」原則或幻想將此當作交易籌碼，將遭到中國和國際社會的堅決反對，「最後只能是搬起石頭砸自己的腳」。
美國準國務卿提勒森上週在參院外委會的任命聽證會中，被問到川普政府的兩岸政策時，提勒森重申台灣關係法與六項保證，也表示他不知道川普政府有計畫改變一個中國的立場。
ＡＢＣ節目主持人詢問蒲博思，川普接受華爾街日報專訪時表示，一個中國政策可以談判，但提勒森在國會作證時又表示，川普政府沒有計畫改變一中的立場，究竟現況如何？
蒲博思說，川普和提勒森都是正確的。他表示，一方面，目前川普政府沒有計畫改變一個中國政策；但如果中國不上談判桌和美國就貿易及南海議題合作，當然這個政策就在談判桌上。他指出，目前發生許多傷害美國的事情，很多企業和美國人選川普是因為他們仰賴川普糾正美中關係，所以這是談判的一部分，是實踐承諾的一部分，所有議題都擺在桌上。蒲博思強調，提勒森也是對的，目前沒有預設立場要改變一個中國政策，但未來會討論並做出決定。
不過，華春瑩昨天重申，「一中」原則是中美關係的政治基礎 ，而任何人都該明白，在這個世界上，有些東西是不可以交易或者買賣的。意指「一中」對中國而言是不能談判的項目。
中國官媒：川普若走險棋 北京絕不善罷干休
中國國營英文媒體「中國日報」（China Daily）十六日也警告，面對川普有關台灣議題的挑釁，中國當局始終展現自制，但若川普上任後仍執意走此險棋，中美交流將無可避免地進入激烈交鋒且傷害彼此的時期，北京別無選擇，絕不會善罷干休。
中共黨媒「環球時報」十五日也以社論痛批川普的言行「外行」，將引發世界混亂，並警告川普不要利用「一中」與台灣議題生事，否則「北京報復的力度一定不會讓他和他的團隊失望」。
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