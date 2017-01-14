摘牌遷館？ 奈及利亞：與台關係並無改變
2017-01-14
外交部：奈及利亞案 仍在努力中
〔記者呂伊萱／綜合報導〕日前傳出奈及利亞要求我駐奈及利亞代表處摘牌更名並遷出首都，奈及利亞總統府發言人謝胡昨以電郵發布聲明表示，奈台斷交相關報導「並不正確」，正確的立場是，奈台正式關係屬於「貿易代表處層級」，且強調「和以往並無改變」。聲明內容並未提及要求台灣遷館等情形。
外交部已派專人前往奈國處理此案，並表示，基於平等互惠原則，呼籲奈國保留協商空間，此案「仍在努力中」。
前駐美代表沈呂巡則強烈建議外交部清查全球外館，了解此案是通案還是個案；他直言，外交部先前既然曾說有建交口袋名單，「何不拿幾個出來看看？」
奈國總統府聲明 未提要台灣遷館
中國再度出手打擊我對外關係，且對象是與我國並無邦交、僅互設商務辦事處的中國邦交國奈及利亞。中國外交部長王毅日前稱，奈及利亞基於「一中原則」，已要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員與台灣發生任何官方往來；不過，奈及利亞總統府發言人謝胡上述聲明，並未提及奈國要求台灣駐奈代表處遷出首都阿布加。
中國外交部發言人陸慷在記者會上回應提問時表示，「究竟尼方（奈及利亞方面）做出的是什麼樣的承諾，看一下中尼兩國外長簽署的聯合聲明就很清楚了。」台灣方面現在想做一些狡辯，是掩蓋不了越來越多國家堅定奉行「一中」政策的「大勢所趨」。
針對中國公然施壓範圍從國際組織、挖角邦交國，擴及我與非邦交國的實質關係，我方如何因應？外交部表示，中國打壓一直都在，我駐外館處一如既往，將秉持踏實外交原則，經營鞏固與駐在國關係，全力因應，絕不懈怠。
沈呂巡在「川普亞太戰略及衝擊」座談會上談及此案，他說，我方有五十七個駐外非官方代表處，中國若擴大打壓，甚至到禁止對方和我發展實質關係的程度，我國對外關係會「大有問題」。
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