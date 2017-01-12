惡法VS.務實 環團看法分歧
2017-01-12
綠色和平肯定綠能起步 仍有人憂電費大漲
〔記者陳炳宏／台北報導〕昨天傍晚「電業法」三讀通過，數個環保團體昨早上就在立院門口召開記者會，說明寄出存證信函給一一三位立委、總統蔡英文及行政院長林全，強調非常爭議且是惡法的「電業法」，一旦貿然通過，會出現電業完全被台電壟斷、扼殺綠能、無法廢核、電費必漲、無預警停電、甚至會有核災發生等六大問題。環團表示，「電業法」上路後如果出問題，不但是這一一五人政治生涯永遠的污點，他們也要對後果概括承受。
昨參與記者會的團體包括台灣環境輻射走調團、綠色消費者基金會、桃園在地聯盟、宜蘭人文基金會、台灣環保聯盟等。這些環團質疑，發電業被定義為「非公用事業」，將不再受「民營公用事業監督條例」約束，財務、工務、技術、採購將更不透明，電價也將不再受控制，電費必然大漲。
不過，也有環團肯定修法採兩階段處理很務實。綠色和平再生能源專案主任蔡絲婷表示，這是台灣能源轉型的過程中，最重要的一次修法，這次修法開放再生能源業者可以直接售電給用戶端，以及明列再生能源優先併網與優先調度等原則，踏出了綠能發展的第一哩路，也開啟台灣綠能市場更多的潛能。
蔡絲婷說，現在正是發展綠能的關鍵時刻，為加速再生能源交易市場的形成，必須要從企業優先著手，盡快建立需求端（企業）與供給端（再生能源業者）之間的交易平台，政府也應加緊腳步，擬定相關配套如電網代輸費率的擬定、再生能源認證機制、成立電業管制機關等。
桃園在地聯盟理事長潘忠政則認為，政院版的「電業法」修法，是台電綁架了行政院、立法院；大家看不清發電業被劃為「非公用事業」，用虛假的「自由化」去除電業根本的公共性、公益性，隨後的災難就來了。
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