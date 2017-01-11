宏國總統：蔡是我們最喜愛的女兒
〔特派記者蘇永耀／宏都拉斯報導〕總統蔡英文在當地時間九日近午與宏國總統葉南德茲進行雙邊會談，就擴充台灣獎學金計畫、促進企業投資宏國等項目達成共識；葉南德茲感謝蔡總統來訪，表示宏都拉斯感到非常榮幸，「也希望妳視宏都拉斯為妳自己的家，而妳絕對是我們宏都拉斯最敬愛、最喜愛的女兒」。
蔡總統則感謝葉南德茲伉儷對台灣的支持與情誼，並強調，儘管國際局勢變動不斷，但兩國相互扶持的心相同且不變。宏國將是台灣進入中美洲的重要據點，也希望宏國把台灣當作進入亞洲的重要據點。
兩國元首會談後共同出席記者會，會後，葉南德茲也以國宴款待總統等一行。葉南德茲表示，目前兩國關係進入歷史性的一刻，將從過去至為友好鞏固的外交關係，進入全新的階段，他相信，「著重經貿的階段將會嘉惠不僅僅是宏都拉斯人民，同樣的，台灣人民也會受惠」。
他說，雙方討論宏國經濟發展的五年計畫，包括農業、觀光、紡織等合作計畫，這對宏國來說是個全新的機會，雙方都深信台、宏可以互相成為進入亞洲及美洲的門戶跟市場。
蔡：提供更多獎學金給宏國青年
蔡總統說，跟參與過台灣獎學金計畫的在地青年互動後，她與葉南德茲有相同看法，就是「我們應該將獎學金計畫擴充」，這個計畫，部分將由宏國的基金支應，台灣將會提供更多機會與獎學金給宏國青年，讓他們就學、受訓，協助將來宏國產業經濟發展。
蔡總統稍早由葉南德茲的母親、胞姊陪同，參觀宏京Suyapa大教堂。樞機主教羅德里格茲祝禱時表示，為手足之邦祈福，願台灣可以不被衝突所困，在對話之中持續前行；願上帝看顧、賜福台灣，使台灣長期以來對宏國的義助獲得應有的回報。
蔡總統隨後參觀宏國的中華民國廣場，宏京市長阿斯夫拉致贈蔡總統市鑰，並在一○一大樓模型前合影。
此外，有隨團媒體發現，在宏國下榻飯店的帳單上，國名寫成中國台灣省（Taiwan,Province of Taiwan），涉矮化我國格。對此，飯店發表聲明致歉，強調是帳單系統的錯誤以及人為疏失。
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