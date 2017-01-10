翁啟惠喊冤 斥檢穿鑿附會
2017-01-10
全盤否認檢指控 批濫行起訴
〔記者吳柏緯／台北報導〕中研院前院長翁啟惠涉入浩鼎案，昨天被士林地檢署依貪污罪嫌起訴，成為史上首位被起訴的中研院院長。翁啟惠昨晚透過中研院發布聲明，強調取得三千張浩鼎股票是用自有資金，與擔任中研院長職務無關，對士林地檢署穿鑿附會、濫行起訴感到震驚與憤怒，他強調將在司法程序全力捍衛自己的清白。
對檢方指控他同意張念慈以浩鼎公司一五○○張技術股為對價，作為取得中研院醣分子研發成果的交換條件；翁啟惠表示，他本人從未與張念慈討論所謂一五○○張技術股問題，更從未同意收受浩鼎一五○○張技術股，士林地檢署所指摘內容，純屬虛妄。
取得浩鼎股票 來自自有資金
翁啟惠聲明更質疑，對於士林地檢署另指稱翁收受張念慈行賄三千張浩鼎公司股票，並利用中研院院長身分協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權云云，更屬無稽。
翁啟惠指出，他本人是浩鼎公司的母公司創辦人，本來即有認購浩鼎公司發行股票的資格，而所取得的三千張浩鼎公司股票，是他用自有資金全額給付取得，與擔任中研院院長職務根本無關；士林地檢署完全忽視他針對取得浩鼎股票的原因及就資金來源所提出的詳細證據及說明、就提起公訴，實在草率。
將在司法程序 捍衛自己清白
翁啟惠感慨，他早年回台，一心貢獻家鄉，不料受此屈辱，嚴重斲傷他的學術聲譽；他很感謝偵查期間關心本案之眾多友人，但他絕對沒有敗壞官箴或損及人民對公務員職務公正性之信賴，對於地檢署疏於查證，濫行起訴，深感悲哀。
翁也強調，他不會辜負國人期待，將會在司法程序，全力捍衛自己的清白。
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