年輕公務員挺年改 向反對者下戰書

2017-01-09

〔記者吳柏緯、葛祐豪／綜合報導〕年金改革正舉行分區座談，各場次均出現軍公教團體場內外抗議的場面，但昨有廿多位年輕公教人員挺身而出呼籲，改革應顧及世代平衡，且改革方案一體適用、溯及既往，同時邀請監督年金改革行動聯盟針對年金改革議題進行辯論。

年金改革南區座談昨天於高雄舉行，場外又出現抗爭場面，場內與會的軍公教團體也一面倒反對年金改革方案，青年代表則持贊同立場。

軍公教聯盟黨副主席王新昌強調應砍大官活小吏，保障中低階層實質所得，真正該改革的是正副總統、政務官、立委和黨政肥貓。公教退休人員總會常務理事呂英俊則說，八十五％的國民支持改革，不等於八十五％的國民支持「共慘式」減法改革，改革應採溫和、漸進方式，訂定合理的近中遠程策略。

屏東縣青年願景屏台發展協會總幹事趙文俊則指出，到了二○二五年，一個年輕人要負責養二．五個老人家，政府推動年金改革時，青年的聲音要被重視。高雄市議員高閔琳服務處主任劉子昱也說，會場沒有七、八年級代表，聽不見他們的聲音，年金改革不夠重視世代問題。

台南市新芽協會理事長嚴婉玲表示，南區座談中，又見到台北來的軍公教特定團體發言，一月十五日台南市政府前，就有一場軍公教人員支持年金改革的活動，歡迎大家參加。

台灣公務革新力量聯盟、年輕公教警消年金改革陣線昨天也舉行記者會，支持年金改革。公革力聯盟代表林于凱說，若年金改革失敗，四十五歲以下族群將是二○三○年年金破產時的嚴重受災戶；不少資深或退休的公教人員強調信賴保護原則，實際上就是不想要參與改革，這樣的心態正是拖垮年金制度的一大原因。

林于凱表示，監督年金改革行動聯盟聲稱是捍衛軍公教人員的權益，更恣意幫年輕公教「代言」，但對於即將破產的年金制度卻無法提出實質的建議。他將邀請監督年金改革行動聯盟進行辯論，回歸專業理性討論，而非持續的對立與鬥爭。

與會的前金管會主委、台灣風險與保險學會理事長王儷玲強調，現有制度的世代不公，比職業不公更嚴重，年輕世代背負很大的壓力，年金制度的財務缺口，應部分由政府定期撥補，提升投資報酬率、下降所得替代率，才能解決世代不公問題，要先止血才能築夢。