川普再攬友台人士// 寇茲 任美情報首長
反俄羅斯 被視為平衡川普
〔編譯張沛元、駐美特派員曹郁芬／綜合報導〕消息人士透露，美國總統當選人川普已決定延攬甫卸任聯邦參議員的寇茲（Dan Coats）出任國家情報首長（Director of National Intelligence，DNI），預料會在本週正式宣布。寇茲嫻熟國安與情報事務，又備受國會民主、共和兩黨人士敬重，公認是出任該職的合適人選，而他的反俄羅斯立場，也被視為能夠平衡親俄羅斯的川普。
七十三歲、來自印地安納州的寇茲是傳統保守派，一九八一年到八九年擔任國會眾議員，八九年接下轉任副總統的奎爾的參議員職缺，九九年離開國會轉任說客；二○○一年到○五年獲共和黨總統布希延攬出使德國，二○一一年重返參議院，今年初卸任。
參議員任內 力推友台法案
寇茲是位友台和知台人士，常在幕後積極支持台灣，對台灣面臨的中國軍事威脅十分了解。寇茲退休前曾經是參院台灣連線成員，去年國會審查國防授權法案時，他提出自己的修正案版本，要求美國解除軍事將領和助理國防部長以上層級官員訪問台灣的限制，最後寇茲的版本與其他議員的提案整合，經過兩院協商，獲得參、眾兩院通過，並已經由歐巴馬總統簽字生效成為法律。
寇茲曾在參院提案，要求美國轉移派里級巡防艦給台灣，當時的眾院外委會主席羅伊斯同樣積極推動此案，最終獲得參、眾兩院通過，台灣預定在今年春接回這批採購的軍艦。
此外，寇茲也曾提出修正案，要求美國國防部邀請台灣參加環太平洋軍演。寇茲在一九八○年代訪問過台灣。
美國情報界也對寇茲出任情報界大家長表示歡迎，希望這暗示川普企圖與被他痛批的美國情報界盡棄前嫌。日前還有消息傳出，川普打算在上任後大幅整頓情報單位，首當其衝的就是成立於二○○四年、職司統籌整合美國十六個情報單位的DNI辦公室。
寇茲力促歐巴馬政府嚴懲莫斯科當局併吞克里米亞；當俄羅斯報復美國制裁時，曾將他列入黑名單禁止入境；寇茲當時表示，很榮幸能名列其中。
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