同性戀不是病 將修法禁止治療

2017-01-03

非異性戀的性傾向 無治療必要

〔記者林惠琴／台北報導〕台中市政府去年接獲民眾陳情指出，有醫護人員診斷其為「同性戀」，並進行性傾向扭轉（迴轉）治療，導致身心受創，有立委呼籲修法列為禁止的醫療行為；衛福部近日預告，將修訂「醫師法」，未來醫師不得執行性傾向扭轉療程，違者可處五十萬罰鍰、甚至可停業撤照，預計最快三月上路實施。

強迫接受療程 恐造成身心受害

衛福部醫事司長石崇良表示，邀請精神科專家會議討論後，均認為同性戀不是病，並無治療必要，且尚無科學證實性傾向扭轉治療可以改變性別認知，反而是家長強迫兒童或青少年接受相關療程，恐造成身心受害，因此決議修法。

台灣精神醫學會理事長賴德仁表示，世衛組織、世界精神醫學會均認為非異性戀的性傾向並非精神疾病，也不是人格發展缺陷，而是人類發展多樣性的正常展現，並無治療必要，且任何企圖改變性傾向的作法都缺乏科學證據支持，所謂「對於同性戀的治療」反可能會滋長對於同性戀的偏見和歧視，因此支持修法。

賴德仁指出，曾有父母帶獨生子來門診，就是要改變性傾向，結果個案有壓力，出現憂鬱症狀、輕生念頭，強調同性戀者可能需要治療的不是改變性傾向，而是因外在環境接受度不高，造成其出現焦慮等負面情緒，進而需要心理調適等療程。

台灣性教育學會理事楊聰財醫師也說，目前並無證據證實性傾向扭轉治療有效果，反可能造成個案出現不快樂、憂慮、焦慮、憤怒等負面情緒，進而發生情緒障礙，實應禁止。

醫師違法可撤照 最快3月上路

衛福部預告「醫師執行性傾向扭轉（迴轉）治療之行為，為醫師法第廿八條之四第一款規定不得執行之醫療行為」草案，明定未來醫療院所不得再執行性傾向扭轉治療，違者將可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分一個月以上、一年以下或廢止其執業執照；情節重大者，並得廢止其醫師證書。草案將預告六十天廣徵各界意見。