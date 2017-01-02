軍方活化土地》基信營區將變更商用 估進帳逾200億

2017-01-02

〔記者羅添斌／台北報導〕為配合行政院整體土地活化政策，軍方官員昨天指出，經財政部與國防部協調後，決定將軍方位在北市基隆路上的「基信營區」全數清空遷移，原址改為商業區使用，未來將以設定五十年至九十年的地上權方式標售，預估可獲得二百億元以上權利金，所得經費將全數挹注在國軍營改基金，做為營區生活設施改善費的來源。

全數將挹注國軍營改基金

「基信營區」位在北市基隆路與和平東路交叉口，地基方正，面積約有二五六○平方公尺，目前是由軍方國軍人才招募中心及資電作戰指揮部所屬的部隊使用；根據軍方規劃，人才招募中心將遷到北市建國南路與辛亥路口的「建國營區」，資電部隊則遷至位在新店的資電部本部。

人才招募中心遷建國營區

軍方官員說，「建國營區」過去是北市南區憲兵隊的用地，因為受到憲兵單位精簡整併政策影響，「建國營區」目前處於荒廢狀態，根據國防部與財政部商議討論的結果，軍方將採「先建後遷」模式，在今年以三千四百餘萬元經費，將「建國營區」的房舍進行整建，整修完成後，國軍人才招募中心包括各項設施、機房及客服業務，預計於一○七年全數遷入。

在「基信營區」土地活化使用上，軍方官員說，這是配合政院整體土地活化使用的政策，經財政部與國防部討論的結果，「基信營區」土地將變更為商業區使用，土地則以設定地上權方式標售。在程序上，將由國防部軍備局移轉到財政部國有財產署，再由國產署進行地上權標售相關事宜。

對於「基信營區」及「建國營區」位置相去不遠，面積大小類似，為何要清空「基信營區」，將人才招募中心搬去「建國營區」，軍方官員坦言，主要是財政部評估認為，將「基信營區」處分所得的利益，遠遠大於軍方繼續使用的利益所致，「等於是只花三千餘萬元整修，就可獲得二百億元以上的利益。」

官員說，這是土地活化使用，土地是設定地上權處理，並不是賤賣國土；至於有沒有二百億元以上的價值，他說，這是財政部的估算，實際上還是要看市場及業者的接受度而定。