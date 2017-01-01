看問題》新年三願
記者鄒景雯／特稿
二○一六年，是台灣政治的轉換年，二月一日的新國會成立，以及五月廿日的新政府上台，分別承載了絕大多數國民希望告別過去八年的殷切期望。完全執政的民進黨，有心想做好，眾人相信；蔡英文總統要幹兩任八年，也不是難事，早有陳水扁、馬英九的前例。然而，這個國家最需要的，則是怎麼樣才能穩健地向前闊步邁進。
換言之，這是一個結果論的問題。從政者，透過選舉競爭，取得權位與權力，目的在服務國家，人民必須要以成敗論英雄。回顧過去這一年，利弊得失總計下來，政黨輪替當然是值得的，但是就如蔡總統所坦承：人民的不安與不耐為其最大壓力來源，政府在新的一年，檢討施政節奏，重新再出發，也亟待提出緩解人民不滿的有效對策。
基於政府必須孚民意為出發，有三個建言提供參考。首先，要穩定民心，先要把餅做大，至少要展示全力做餅的力道，這種執政優先順位的確立，帶動發展的領導指向，遠比所謂「解決前政府遺留問題」的理由更迫切，早在上任之初就該做足姿態，現在拖到二○一七年開始，仍然要趕快定針下錨，而後所有施政的邏輯都必須服膺在這個目標之下，相斥者就要斟酌緩議，才可能啟動國家引擎，產生整體動力，為分配創造條件。
擺好起手式之後，其次，總統不退於第二線固然正確，但總統更要者是：運用團隊與群力來治國。這個團隊，包括有為的前台首長與堅實的後台幕僚，既不是自己認識的團隊，也不限民進黨培養的團隊，而是要有自信可領導全台灣的共同人才。外界逐一點兵總統府、國安會、內閣部會，仍懸空缺，實是笑話，莫非可有可無？有弱不汰，難顯決心，豈乏賞罰標準？唯有整飭軍容，才能宣示強有力的領導，並且發揮集體合作的能量。
第三，有關分歧性的議題，主政者光是「想辦法讓歧見之間找到對話的空間」，並不足夠。事實上，過去這年，充斥的正是不同意見的各造，相互爭辯，甚至對立，但是政府好似成了兩方談判中的折衷者，究竟其執政的理念與方案是什麼？彷彿不見了，治國不是喬事，這才是許多國人困頓不解之處。臥薪嘗膽八年，擘畫藍圖不是早就準備好了嗎？請先勇敢地攤開來給大家看，以充分的理由公開進行說服，再從大眾的反饋中進行修正，這才是為政的正辦。
展望二○一七年，站立在這個土地上的絕大多數人都希望，我們的政府成功扮演人民福祉的推動器，這個願望無庸置疑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 淡海新市鎮 新北市府接手開發
- 台塑化汽柴油 明起漲4角
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 〈人妻心事〉能不能用心靠近我
- 蕭敬騰獨厚花蓮 先嗑家鄉包
- 五月天「唱到天亮」 怪獸兌現穿天鵝裝
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 賣命兄弟16年 恰恰挑戰「勝」母「鋒」
- 男友要買房買車 她傻當雛妓賣淫1165次
- 自由廣場》中國修理台商 易如關門打狗
- 死纏分手女友 通緝犯開槍撞情敵
- 「新生兒痤瘡」冒出頭 新手爸媽別擔心
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 樂做志工 聽障生錄取清華大學
- 跨不了年！帶母出遊 孝子溺死萬年峽谷
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 恆春五方土地公廟 獻樂迎新年
- 全嘉藝起來跨年 火力全開嗨翻
- 美術賽奪特優 學童台北領獎兼跨年
- 自由廣場》美河市案 大法官打臉馬英九
- 劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017
- 中國進口硬木合板 美祭雙反調查
- 交通事故 林懷民骨折靜養中
- 跨年財 便利商店比去年又飆一成
- 橘色思路 何必搶快
- 大福彩頭獎摃龜
- 中國年底前全面禁止象牙買賣
- 自由廣場》讚龍山寺也將全面禁香
- 彩虹台南遊行 千人上街相挺
- 北市跨年疏運卡卡！市民高架車禍雪上加霜
- 點亮大肚山 望高寮將建生態步道
- 101煙火首次結合燈光秀 絢爛程度勝以往
- 台南跨年晚會 陳金鋒賴清德一起揮棒
- 浪子回頭行善 跑4都送街友冬衣
- 〈生活OK繃〉肉丸子上陣 菜式多變
- 緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》
標題：看問題》新年三願
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email