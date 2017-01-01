2017-01-01

記者鄒景雯／特稿

二○一六年，是台灣政治的轉換年，二月一日的新國會成立，以及五月廿日的新政府上台，分別承載了絕大多數國民希望告別過去八年的殷切期望。完全執政的民進黨，有心想做好，眾人相信；蔡英文總統要幹兩任八年，也不是難事，早有陳水扁、馬英九的前例。然而，這個國家最需要的，則是怎麼樣才能穩健地向前闊步邁進。

換言之，這是一個結果論的問題。從政者，透過選舉競爭，取得權位與權力，目的在服務國家，人民必須要以成敗論英雄。回顧過去這一年，利弊得失總計下來，政黨輪替當然是值得的，但是就如蔡總統所坦承：人民的不安與不耐為其最大壓力來源，政府在新的一年，檢討施政節奏，重新再出發，也亟待提出緩解人民不滿的有效對策。

基於政府必須孚民意為出發，有三個建言提供參考。首先，要穩定民心，先要把餅做大，至少要展示全力做餅的力道，這種執政優先順位的確立，帶動發展的領導指向，遠比所謂「解決前政府遺留問題」的理由更迫切，早在上任之初就該做足姿態，現在拖到二○一七年開始，仍然要趕快定針下錨，而後所有施政的邏輯都必須服膺在這個目標之下，相斥者就要斟酌緩議，才可能啟動國家引擎，產生整體動力，為分配創造條件。

擺好起手式之後，其次，總統不退於第二線固然正確，但總統更要者是：運用團隊與群力來治國。這個團隊，包括有為的前台首長與堅實的後台幕僚，既不是自己認識的團隊，也不限民進黨培養的團隊，而是要有自信可領導全台灣的共同人才。外界逐一點兵總統府、國安會、內閣部會，仍懸空缺，實是笑話，莫非可有可無？有弱不汰，難顯決心，豈乏賞罰標準？唯有整飭軍容，才能宣示強有力的領導，並且發揮集體合作的能量。

第三，有關分歧性的議題，主政者光是「想辦法讓歧見之間找到對話的空間」，並不足夠。事實上，過去這年，充斥的正是不同意見的各造，相互爭辯，甚至對立，但是政府好似成了兩方談判中的折衷者，究竟其執政的理念與方案是什麼？彷彿不見了，治國不是喬事，這才是許多國人困頓不解之處。臥薪嘗膽八年，擘畫藍圖不是早就準備好了嗎？請先勇敢地攤開來給大家看，以充分的理由公開進行說服，再從大眾的反饋中進行修正，這才是為政的正辦。

展望二○一七年，站立在這個土地上的絕大多數人都希望，我們的政府成功扮演人民福祉的推動器，這個願望無庸置疑。