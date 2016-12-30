八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治

2016-12-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕退將頻赴中國，引發社會爭議，國安局昨證實，有八名退將在陸軍退役上將陳廷寵率領下，明年元月五日到八日將赴中參加「海峽兩岸將軍聯緣文化節」。退輔會副主委李文忠對此表示，這八名退將赴中，無相關規定可約束，但已請退將不接受媒體訪問、不發表政治敏感問題，未來也考慮延長退伍官兵赴中管制期。

考慮延長管制期

立法院外交及國防委員會昨審查退輔會、國安局法案。民進黨立委劉世芳指出，上月才有卅多名退將赴中國參加統戰活動，也有退將常到中國打高爾夫球。她嘲諷，這些退將在台灣服役時，都「弄刀弄槍」，結果退役後都會琴棋書畫，「成為一代儒將」？難道退將都不知道這些活動有很多統戰因素嗎？

對此，李文忠表示，現行法令無法規範，但他前天已和參與活動的退將聯繫，要退將們同意，當日必須要求媒體不在場、不接受媒體訪問、媒體不報導、不發表任何政治與敏感性言論，「我們就看他們怎做」。

劉世芳質疑，如果中國「環球時報」等官媒在場，退將能否確實提出要求。李文忠說，他已要退將和主辦單位反映；但李也說，退將參與活動是個人自由，又是文化活動，退輔會這時勸阻退將不要前往，恐強人所難，至少退將已答應退輔會要求。

至於「海峽兩岸將軍聯緣文化節」，李文忠表示，據他了解，主辦單位為「連氏企業」，是個書法學社，「但真正主辦單位，通常是國台辦或涉台單位」，雖法規無法規範退將不要去，但未來政府可考慮延長退伍官兵赴中管制期，尤其涉及機敏人士，也可考慮採「終身申請」制管制。

李文忠昨也證實，退輔會主委李翔宙本月原計畫赴新加坡訪問，卻遭拒絕入境。李文忠坦言，這是因中國和新加坡關係緊張，加上中國阻撓，新加坡不希望另生波瀾所致。