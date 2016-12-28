台灣智庫民調：66.7％支持外館改稱台灣代表處

2016-12-28

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院外交及國防委員會前天通過立委提案，建議政府部門對外互動時，盡量採用「台灣」名稱。台灣智庫昨公布民調則顯示，對於台灣駐外機構名稱，有六十六．七％的民眾支持將駐外機構如「台北經濟文化代表處」名稱，改為「台灣代表處」；對於以何名稱參與國際活動，有五十一％民眾支持「台灣」、三十四．六％支持「中華民國」，僅九％支持「中華台北」。

參與國際名稱 51％贊成用「台灣」

至於蔡英文總統出訪應使用何名稱，台灣智庫於七月民調顯示，有四十四．七％民眾認為應自稱中華民國總統，僅卅九．八％認為應自稱台灣總統；但在美國總統當選人川普和蔡總統通話稱她台灣總統後，認為蔡出訪應自稱台灣總統的增為四十九．四％，認為應自稱中華民國總統者則下降到四十一．二％。

蔡川熱線後 49％挺自稱台灣總統

與談的時代力量立委徐永明認為，自稱台灣總統或中華民國總統並無互斥現象，因為無分黨派，大家都希望總統能夠走出去，就此在立法院來看，對於政治意識形態的爭執或許會下降。

民進黨立委陳亭妃表示，川普在推特上稱蔡英文為台灣總統後，對台灣的國際空間上有很大鼓舞，而蔡總統出訪在即，此份民調數據也能在外交上給大家一個方向與指標。

至於「退休將領是否適合頻繁到中國交流」，認為不適合的受訪者有七十三．八％、適合者僅十六．六％；至於是否支持政府對退將赴中規定法制化？高達七十三．九％民眾支持，僅十六．九％不支持。

民進黨立委李俊俋表示，目前已知國防部將調整禁止退休將領赴中的年限，至少會調整到六年內禁止赴中，部分層級以上者甚至要終身管制；國人對於退將頻往中國跑，或對「國軍、共軍都是中國軍」說法的認同都一直在減少，對台灣的認同度，越年輕會越高。