台灣智庫民調：66.7％支持外館改稱台灣代表處
2016-12-28
〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院外交及國防委員會前天通過立委提案，建議政府部門對外互動時，盡量採用「台灣」名稱。台灣智庫昨公布民調則顯示，對於台灣駐外機構名稱，有六十六．七％的民眾支持將駐外機構如「台北經濟文化代表處」名稱，改為「台灣代表處」；對於以何名稱參與國際活動，有五十一％民眾支持「台灣」、三十四．六％支持「中華民國」，僅九％支持「中華台北」。
參與國際名稱 51％贊成用「台灣」
至於蔡英文總統出訪應使用何名稱，台灣智庫於七月民調顯示，有四十四．七％民眾認為應自稱中華民國總統，僅卅九．八％認為應自稱台灣總統；但在美國總統當選人川普和蔡總統通話稱她台灣總統後，認為蔡出訪應自稱台灣總統的增為四十九．四％，認為應自稱中華民國總統者則下降到四十一．二％。
蔡川熱線後 49％挺自稱台灣總統
與談的時代力量立委徐永明認為，自稱台灣總統或中華民國總統並無互斥現象，因為無分黨派，大家都希望總統能夠走出去，就此在立法院來看，對於政治意識形態的爭執或許會下降。
民進黨立委陳亭妃表示，川普在推特上稱蔡英文為台灣總統後，對台灣的國際空間上有很大鼓舞，而蔡總統出訪在即，此份民調數據也能在外交上給大家一個方向與指標。
至於「退休將領是否適合頻繁到中國交流」，認為不適合的受訪者有七十三．八％、適合者僅十六．六％；至於是否支持政府對退將赴中規定法制化？高達七十三．九％民眾支持，僅十六．九％不支持。
民進黨立委李俊俋表示，目前已知國防部將調整禁止退休將領赴中的年限，至少會調整到六年內禁止赴中，部分層級以上者甚至要終身管制；國人對於退將頻往中國跑，或對「國軍、共軍都是中國軍」說法的認同都一直在減少，對台灣的認同度，越年輕會越高。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 國民黨大黨鞭廖國棟：洪秀柱公然違法應下台 反洪派今在中常會發難 要求黨主席、黨代表、地方主委同步改選
- 黨魁提前選 吳敦義嗆：非一人可決定
- 規避財產揭露 顧立雄：婦聯會太黑箱了
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 婦聯會行文國民黨 要求澄清互不相干
網友回應
熱門新聞
- 阿凡達軍團現身？南韓開發出巨型載人機器人
- 獨家》世大運開幕求完美 卻爆電力不夠用
- 台北入冬最冷 玉山可望降初雪
- 國車國造 淡海輕軌列車首亮相
- 街友學耕種 屏東首座福利農田收成
- 華爾街日報︰強勢美元 不利美出口
- 掏空中電 董座周麗真等12人被訴
- 生活漆器展 隨身碟變蝴蝶項鍊
- 謝警找回30歲霜淇淋機 老闆請吃首支霜淇淋
- 衝回火場救愛貓 正妹擁毛小孩同亡
- 早療兒回饋教養院 音樂會募資源
- 疑因壓力大 高一男跳樓亡
- 新竹榮總溢發5千萬獎勵金 回不來了
- 成本增價凍漲 三星銀柳農喊苦
- 明年蘋果換機潮 供應鏈股均霑
- 歐股收高
- 郭俊麟傷勢「免驚」！ 開球喊緊張
- 蘇澳漁會推鱻宴 早鳥送櫻花蝦
- 備戰世大運 福岡大學港都移訓
- 女星搞胖老公 天天使出這招
- 恭喜！于冠華梅開二度 耶誕節登記結婚
- 市府推學校午餐五星計畫 獲教部「特別獎」
- 社論》嚴肅面對「遼寧號」侵門踏戶
- 耶誕大戰「被滑倒」 KD「平反」
- 「10下就好」神棍騙人妻淪性奴
- 跳槽中芯當獨董 蔣尚義：記得並遵守對張忠謀的承諾
- 寇世勳出賣兒子 寇家瑞常換女友
- 南韓大鐘獎 李炳憲獨撐場
- 北農新合約 加收使用費3600萬
- Jolin鬼月斬斷情 錦榮遭爆萬聖節夜店把妹
- 有線電視費率 明年度不調整
- 2016 文學備忘錄
- 康寧鍋具4折起 BergHOFF加購優惠
- 鏗鏘集》重建這個國家
- 邀畫家改造 大墩文化中心廁所飄「藝」味
- 55林班大坍方 坡面出現蝕溝
- 今年入冬最低溫紀錄 淡水僅有10.9度
- 志玲基金會助學贈金 後壁28學童受惠
- 竹市》經國綠園道改造 變明亮好走
- 超商設新娘休息室 網友讚貼心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣智庫民調：66.7％支持外館改稱台灣代表處
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分