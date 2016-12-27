日設專責機構 支援南海國家海防

2016-12-27

〔編譯林翠儀／綜合報導〕中國的海上擴張日漸活躍，在東海備受威脅的日本，長期支援南海周邊國家海防工作，除串連東南亞國家共同牽制中國外，也盼由海警應對中國在海上的挑釁，避免雙方直接發生軍事衝突。日本朝日新聞廿五日報導，日本海上保安廳決定在下年度成立「海上保安國際合作機關」，以專責單位加強支援東南亞國家海上警察機關。

串連對抗中國海上挑釁

報導指出，這個新成立的專責單位將隸屬於海上保安廳總務部，最初員額為七人，負責人為「海上保安國際合作推動官」，相關經費已列入明年度預算案中。

日本海保等同於「海上警察」，成立於一九四八年，在亞洲國家起步較早，建制也較為完善，尤其日本又是世界上海岸線最長的國家之一，海岸線全長超過三．三萬公里，人員編制及配備規模龐大。

中國近年來擴張海權，派遣海警局公務船至東海及南海地區宣示主權，南海周邊國家苦於應對，擔心一旦派出海軍應對將一發不可收拾，紛紛學習日本將軍警分離，另外成立海警或警巡單位。例如台灣海巡署成立於二○○○年，菲律賓海岸防衛隊和越南海洋警察司令部分別在一九九八年和二○一三年從軍方獨立而出。

事實上，日本海保從很早就透過國際合作機構（JICA），長期派遣講師到東南亞指導海防工作，甚至也接受各國海防機構職員以研修生身分到日本參加講習或訓練。

由於南海情勢仍相當不穩定，日本決定由海保成立專責機構，加強與各國進行人才交流與能力支援等合作。