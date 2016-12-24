冷眼集》中國說的好聽
2016-12-24
記者鄒景雯／特稿
今年五二○之後，國共兩黨有兩次正式互動，一次是洪習會，再者就是昨天由中台辦主任張志軍出面，與國民黨達成八點結論。內行看門道，外行看熱鬧，這八點內容其實只有一個結論，中國說的好聽，但做的如何？恐怕大有問題。
例如，國共有項結論宣稱要積極維護兩岸投資者的正當權益，協助解決台資企業在生產經營中遇到的困難，這點特別好笑。最近半年多來，大大小小的中國台商，不計其數都遭遇了各式各樣的查稅問題，過去長期以來所適用的諸多「合法避稅」方法，一夕之間全都要經過審批才能確認，搞到不少廠家杯弓蛇影，動輒得咎，不確定感陡升，進而資金預防性外逃。
甚至，在最基本的水電供應需求上，不少中國台商被地方政府告知現有額度不予增加的限制，換言之，要擴大投資，開闢新的生產線，基本上難以配合，或者根本就不歡迎，再加上勞動成本早就逐漸不具優勢，中國的經營環境有明顯惡化之勢。
其實，新政府上台後，對岸片面關閉了海協會與海基會的交流，雖然海基會傳去的台商投訴事項依舊繼續接收與處理，但幾乎是把主要交涉結果不動聲色地全轉給了國民黨立委蔡正元的基金會去告知當事人，而不是循原線回覆給海基會，這種不是泱泱大國的小動作，不但難登大雅，同時更傷了中國在台的形象。因為，生悶氣、鬧冷戰是一回事，移情的對象仍然應該慎選。不過，這也不是老共第一次展示其癖好，在此之前，早年如馮滬祥者流，就曾是對岸屬意的窗口。
既然現在國共這好聽話敢公布，中台辦與大陸事務部定期溝通管道也堂而皇之新闢了，此後，凡是感到中國這個生產基地與市場不再友善的台商，不妨就直接找國民黨去交涉，親自體驗一下這些保證究竟真假？也給國共兩黨一些責任感：飯可以多吃，話不能亂講。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中國首都在哪裡？ NMB48成員答「台灣」
- 高中生校慶穿納粹服挨轟 校方回應了！
- 耶誕創意嘉年華 今在信義商圈熱力登場
- 中山高小客車、遊覽車連環撞 20多人受傷
- 中山高2遊覽車追撞 一度回堵超過10公里
- 阿扁歡喜又驚惶 說了三個感謝、幸妤三段故事...
- 課照中心涉違建超收 議員轟稽查不力
- 中租辜仲立秀舞技 妻辜周靖華搞笑賀節影片「回敬」
- 機捷直達車 拆座位增行李空間
- 歐巴馬簽署法案 打破台美軍事交流門檻
- 美女主播忘記桌子是透明 小褲褲被看光光…
- 遭圈內男星劈腿淪小三 成語蕎爆瘦鬼剃頭
- 《NBA 》豪賞柯瑞麻辣鍋 技驚全場
- 鍾小平罷免柯文哲？ 網友：工作人員比連署的人多
- 又見藍色多瑙河 敬鵬蝕刻廢液外洩
- 三重塑膠工廠大火 百名警消馳援
- 人生小景 冬日午後,沒有人買口香糖
- 台南傑出藝術家巡迴展 「火獅」剪粘工藝獨樹一幟
- 市民戶外度耶誕 竹市護城河有耶誕市集
- 被問到父親 林靖恩終於淚崩說這句話...
- 脊裂兒住院醫療、看護 新北率先補助
- 川普公布蒲亭來信 蒲亭促美俄改善關係
- 郭泰源為台日青棒賽開球 期待比賽擴大舉辦
- 耶誕見愛心 創世斗六院獲贈洗衣機 華山基金會待捐款
- 就職典禮沒A咖藝人想站台 川普這麼說...
- 勞檢九千四百家公司 僅靠52人
- 大福彩、今彩539 開獎囉！
- 難逃泥潭龍 從雜食變草食
- 歐股持平 銀行股成焦點
- 小情侶搞網購詐騙得手50萬 買對錶犒賞自己
- 諸羅山盃少棒賽 京都近9屆奪7冠
- 內衣太小件？辣模嬌嗔「奶好緊繃」
- 醉叩110借廁所 40分鐘打14通送辦
- 學生扮納粹風波延燒 光復高中的補助款飛了
- 國際少棒賽 澎湖講美國小亞軍
- 麥可18歲愛女 開胸泳衣好吸睛
- 魏如萱《末路狂花》就是紅 MV裝置藝術像血管
- 陳泱瑾湯圓DIY 超可愛網友推爆
- 德卡車恐攻主嫌 逃義大利被擊斃
- 日職》陽岱鋼的台灣記者會 日媒：福山雅治等級
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：冷眼集》中國說的好聽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分