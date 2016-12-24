冷眼集》中國說的好聽

2016-12-24

記者鄒景雯／特稿

今年五二○之後，國共兩黨有兩次正式互動，一次是洪習會，再者就是昨天由中台辦主任張志軍出面，與國民黨達成八點結論。內行看門道，外行看熱鬧，這八點內容其實只有一個結論，中國說的好聽，但做的如何？恐怕大有問題。

例如，國共有項結論宣稱要積極維護兩岸投資者的正當權益，協助解決台資企業在生產經營中遇到的困難，這點特別好笑。最近半年多來，大大小小的中國台商，不計其數都遭遇了各式各樣的查稅問題，過去長期以來所適用的諸多「合法避稅」方法，一夕之間全都要經過審批才能確認，搞到不少廠家杯弓蛇影，動輒得咎，不確定感陡升，進而資金預防性外逃。

甚至，在最基本的水電供應需求上，不少中國台商被地方政府告知現有額度不予增加的限制，換言之，要擴大投資，開闢新的生產線，基本上難以配合，或者根本就不歡迎，再加上勞動成本早就逐漸不具優勢，中國的經營環境有明顯惡化之勢。

其實，新政府上台後，對岸片面關閉了海協會與海基會的交流，雖然海基會傳去的台商投訴事項依舊繼續接收與處理，但幾乎是把主要交涉結果不動聲色地全轉給了國民黨立委蔡正元的基金會去告知當事人，而不是循原線回覆給海基會，這種不是泱泱大國的小動作，不但難登大雅，同時更傷了中國在台的形象。因為，生悶氣、鬧冷戰是一回事，移情的對象仍然應該慎選。不過，這也不是老共第一次展示其癖好，在此之前，早年如馮滬祥者流，就曾是對岸屬意的窗口。

既然現在國共這好聽話敢公布，中台辦與大陸事務部定期溝通管道也堂而皇之新闢了，此後，凡是感到中國這個生產基地與市場不再友善的台商，不妨就直接找國民黨去交涉，親自體驗一下這些保證究竟真假？也給國共兩黨一些責任感：飯可以多吃，話不能亂講。