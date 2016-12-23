小檔案》雨遮、屋簷 只能站鳥的虛坪
2016-12-23
☆雨遮：目的為遮雨防曬用途，通常在窗戶或冷氣孔上方，僅具功能性用途，不具備實際使用面積需求，過去得花1-2坪房價購買，北市甚至要花百萬元，卻只買到只能站鳥、不能站人的「虛坪」。
☆屋簷：泛指斜屋頂牆面突出部分，平屋頂突出部分也稱為屋簷；依照建管法規規定，屋簷可突出於建築物外牆中心線1.5公尺，主要功用是阻擋雨水直接進入。
☆未來不可登記，也不能計價！雨遮、屋簷過去可登記為附屬建物，也可計價；雖然自2011年5月1日「預售屋定型化契約」出爐後，規定可登記、不計價，但實務上還是出現灌入總價的投機行為，內政部才會明訂，後年起申請建照建案全面不登記、不計價。（記者徐義平）
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