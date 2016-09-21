糧農組織漁委會會議 中國逼我離場

2016-09-21

〔記者呂伊萱、林彥彤／台北報導〕中國施壓阻撓我參與國際組織又一樁。今年七月，農委會漁業署兩名官員前往義大利參與聯合國糧農組織（ＦＡＯ）漁業委員會（ＣＯＦＩ）會議，都已換好證件進入會場，但我方人員入場時曾出示我國護照，被中國人員注意到。主辦單位在中國施壓下，將我方人員驅離出場，到最後仍無法參與會議。

漁業署2官員 硬被趕出

漁業署副署長黃鴻燕表示，初步了解，由漁業署派出的兩名官員，分別以民間身分「台灣水產協會」與「對外漁協」名義參加聯合國糧農組織主辦的會議。當時我方代表一如往常，拿出我國護照換證並準備參與會議，不料被主辦單位要求出場，我方在第一時間就向國際漁業聯盟反映，雖然最後我方代表無法順利參與會議，但後續回國後已有向外交部回報。

漁業署已轉請外交部進一步了解並釐清是否人為干擾，漁業署推測，此事應是中國向主辦單位施壓，以至於我國參與國際事務困難重重。

涉外人士證實，當時我方代表已經換好證件進入會場，但中國人員卻要脅主辦單位說，裡面有台灣人員，一定要把他們請出去，否則會議不准開始，隨後我方人員即被主辦單位驅趕出場。

涉外人士表示，近日類似事件不只這一樁，不是單一事件，外交部正在進行後續處理。

ＣＯＦＩ 漁業、水產論壇

ＦＡＯ是聯合國體制之下最大的專門機構，負責世界糧食及農業政策，其中包括漁業和水產養殖。我國自退出聯合國後，即無法參與聯合國及其專門機構所主導的各項會議、機制、公約及活動。ＦＡＯ下設有漁業委員會（ＣＯＦＩ），是一個討論、審議全球重大漁業和水產養殖政策與課題的論壇，ＣＯＦＩ所討論及通過的國際文件，影響全球漁業管理甚鉅。

我10多年來 都順利與會

台灣位列全球前廿名漁業國家，自二○○三年以來，會議期間皆以國際非政府組織成員身分，申請與會討論、或以專家身分受邀參加會議，十多年來都順利參加，沒有發生過問題，卻在今年七月發生上述被中國打壓事件。

民進黨立委蔡易餘說，中國用盡各種辦法打壓台灣的國際生存空間，結果國民黨縣市長還在這個節骨眼跑去迎合中國，可見國共是合作打壓台灣，這樣只會讓國民黨更加失去票房；民進黨立委王定宇表示，中國這個動作「非常粗魯」，台灣人民要看清楚中國的態度。