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看問題》給政府獻兩招

2016-09-21

記者鄒景雯／特稿

許多人納悶，中國國台辦出了以九二共識為判準對台進行「差別待遇」這招，我們的國安單位有步數嗎？

兩岸之間打交道這麼許多年，有個幾乎已成真理的原則，提供給新政府參考。在這個高來高去的領域，可以什麼都不說，但是絕不可什麼都不做，而這「可做不可說」的境界，得做到讓對方有感，才能被視為對手。一個不成對手的對象，在中國的行事慣性下，向來就是繼續再被測試底線下去，終至無所迴旋的餘地。

這次國台辦的出手，可以定義為對台制裁，既然第一擊的責任在北京，我們理所當然可以被動防衛，沒有麻煩製造者的責任。新政府可以檢查一遍兩岸交流至今，什麼是中國比較在意的項目？通常所謂的在意，就是其所需要，或對其有利的部分。這些項目中，哪些又是台灣不在意的，甚至是沒好處的？只要列出清單，就可以適度進行「反制裁」。

例如，新政府只要調閱移民署的入出境資料就可以發現，儘管五二○政黨輪替，兩岸好似進入冷藏期，但是以學術交流、商務考察等等各種名目申請來台的中國人士，仍如過江之鯽，非但沒有減少，甚至具黨政背景者入台後，到處邀約台灣的政商菁英會面、調研，更為頻繁。究其動機，不外有二：其欲對台做工作；希望掌握第一手情報，供上級研擬對台政策參考。

過去，台灣是以民主開放原則核准入境，今後，政府是不是可以在審批標準上，做些僅內部流通、不對外公告的「潛規則」，未必都要同意所請。一些涉台系統的「學者」倘若動輒對台灣政府出言不遜，行打手之實，這類人士還有沒有讓他暢行無阻、到處趴趴走的必要？

更有些中國人士是來台設點的，既然他們在圈內宣稱要跳過蔡政府，直接與台灣人民「對接」，那麼蔡政府還真讓他們以為可以跳過嗎？總該考慮有些無煙硝的方式，讓他們知道關卡不是隱形的，公權力是存在的。

至於第二招，也不必大聲嚷嚷，政府可以從現在開始，以一季為期，每三個月提供社會大眾有關北京給「九二共識八縣市」的回應成果數據，包括來了多少「陸客」、創造了多少觀光收益？採購了多少農特產品？做了多少商務投資與金額？如此一來，真金不怕火煉，既檢測國台辦誠意，也監督八縣市施政，八縣市國人豈不會雙手贊成。

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  • 中國國台辦出了以九二共識為判準對台進行「差別待遇」這招，我們的國安單位有步數嗎？圖為中國國台辦主任張志軍（右）18日在北京會見8名藍營縣市首長，與新竹縣長邱鏡淳（左）握手致意。（中央社）

    中國國台辦出了以九二共識為判準對台進行「差別待遇」這招，我們的國安單位有步數嗎？圖為中國國台辦主任張志軍（右）18日在北京會見8名藍營縣市首長，與新竹縣長邱鏡淳（左）握手致意。（中央社）

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