中國允給藍八縣市「差異化待遇」 綠營市長：流於統戰

2016-09-21

〔記者張瑞楨、張協昇、洪瑞琴、張勳騰／綜合報導〕泛藍八位縣市首長訪中承認「九二共識」，中國承諾差異化對待，引發爭議。民進黨籍台中市長林佳龍昨說，兩岸交流應順應民意，政府要扮演協助角色，而過度操作甚至流於統戰，既不可能成功，甚至會有反效果；台南市長賴清德表示，中國設定前提進行兩岸交流，恐怕會因小失大，失去台灣廣大人民的信任。

針對泛藍八位縣市首長獲得中國給予的「利多」，林佳龍指出，中客來台灣不可能跳島式的旅遊，一定會經過各縣市，包括綠營執政的縣市。民主社會中，每個縣市的人民也都支持不同的政黨，中共當局可能還不了解台灣民主的性質。

賴清德表示，國人普遍主張理性展開兩岸和平交流，在這種狀況下，中國應坦承不設定主題，尊嚴對等與台灣相互交流，這才是長遠之計，否則設定前提或是只針對少數，中國到最後會失去更多，這不利兩岸長久發展。

苗栗縣長：是為執政當局搭橋樑

對於行政院長林全指兩岸交流不要有政治前提，勿讓國家主權及尊嚴受傷害，苗栗縣長徐耀昌受訪指出，八縣市長是在幫執政當局做一個磨合、搭一個友善的橋樑，政府朝這方向去想的話對於執政當局將會更有利，不用去想那些似是而非、見縫插針、作不當的聯想。

南投縣長林明溱表示，此行是單純為縣民爭取觀光與農產品商機，未涉及政治議題，無損害國家主權與尊嚴。

民進黨南投縣議會黨團召集人陳翰立質疑，泛藍八縣市首長連袂赴中，根本就是國台辦一手策劃，動機與目的均不單純，希望地方政府首長不要成為別人手中的棋子。