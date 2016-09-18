中嘉案關鍵爭議 就怕中資裹糖衣操控媒體

2016-09-18

〔記者黃佩君、楊綿傑、陳鈺馥／台北報導〕中嘉集團為目前全台最大有線電視系統業者，訂戶共有一一○萬多戶，大約占總用戶廿一．五％，服務範圍遍及基隆市、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市等地，若再加上遠傳所經營的數位天空有線電視，用戶則提升到一一四萬多戶，市占率也提升到廿二．三％，接近四分之一的水準。

遠傳去年中宣布與摩根士丹利旗下基金ＮＨＰＥＡ策略聯盟，擴充數位匯流版圖，由摩根士丹利旗下管理基金出面買下中嘉母公司安博凱（ＭＢＫ）的公司債，試圖透過「以債作股」入主中嘉，以規避廣電三法中的黨政軍條款，引發疑慮。

中嘉案在馬政府任期尾聲先後獲得公平會、ＮＣＣ有條件通過，ＮＣＣ做成的附帶條件雖然包括禁止遠傳參與業務經營、人事任免，以及擔任董事、監察人、經理人等，但是不獲立委接受。新國會就位後，四月即決議要求ＮＣＣ重審、經濟部投審會亦不得在政權交接前放行，才暫時擋下。

中嘉是第二大系統業者 財團壟斷恐妨礙市場競爭

立法院決議指出，中嘉轉售案雖有助數位匯流發展，但中嘉是台灣第二大系統業者，轉售寡占後有妨礙市場競爭、侵害人民媒體近用權疑慮，雖有業者承諾事項附帶通過，但效力令人存疑，尤其摩根士丹利私募基金更有中資介入，對於國安是一大傷害。

由民進黨立委蘇震清等人所提案，並獲通過的決議內容亦認為，購買公司債不單只是建立債權關係，同時也是投資行為。「有線廣播電視法」規定，政府、政黨、其捐助成立的財團法人及其受託人不得直接、間接投資系統經營者。但ＮＣＣ通過的中嘉案決議，有法令上解釋的不當縮限等瑕疵，將「不得直接、間接投資系統經營者」，扭曲成「不得直接或間接持有股份」，導致法律疑慮未解，必須重新審查。

不過，新任ＮＣＣ主委詹婷怡在八月三日召開記者會，即強調除非中嘉案出現新事證，才會按照「行政程序法」予以廢止處分。日前，ＮＣＣ更回函投審會，表明不再重審的決定，都讓不少立委錯愕。