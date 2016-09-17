美眾議員提案 促美台高層互訪

2016-09-17

夏波等人提出「台灣旅行法」決議案

〔駐美特派員曹郁芬、記者陳鈺馥／綜合報導〕美國眾議員夏波及薛曼等人十五日共同提出「台灣旅行法」決議案，這項具有拘束力的決議案旨在更新一九九四年的對台政策檢討，要求「美國政策應當促進美國與台灣之間所有層級互訪」，並廢除台灣高層官員或駐美代表處人員不能到美國官署洽公的規定。

共和黨籍的夏波議員長期支持台灣，同時也是美國「國會台灣連線」的共同發起人之一。台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ）在發布新聞稿中指出，這項決議案提到，過去幾十年來，因為美國自身法令中對於台灣高層訪美的限制，台灣與美國始終缺乏有效的溝通，顯著地阻礙台美關係的發展。因此，美國政策理應促進美國與台灣之間所有層級的互訪。

台美高層互動設限 見面得舟車勞頓

夏波多年來不斷倡議美國應對台灣高層參訪解禁。他常提起，在前總統陳水扁還是台北市長時，他還能夠在自己位於華府的國會辦公室接待他；但當陳水扁成為總統之後，為了與他相見，夏波及其他二十幾位眾議員還得大費周章地從華盛頓奔波至紐約才能與扁聚上一餐。

眾議員蘿絲蕾婷娜十四日在出席「全球台灣研究中心」開幕酒會時也說，她為了與過境邁阿密的蔡英文總統會面，所經歷的麻煩難以想像，這些不合理的限制應該改變。

ＦＡＰＡ：應允許台灣總統訪華府

台灣人公共事務會會長陳正義強調，台灣與美國是享有共同價值與利益的盟友。若參訪不再受限，兩個民主國家的友誼、聯繫及互助合作的模式都將更為堅韌。台灣的新政府已到位，現在應該是美國允許台灣的總統來到華府的時刻了。

外交部對此表示，美國國會長期以來透過立法等方式，對台美關係表達正面友我立場，關於美國國會議員自發性提案，籲請行政部門放寬台美交往限制，進一步提升雙邊交流，外交部表示感謝與歡迎。

由美國眾議員在眾議會提出「台灣旅行法」決議案，尚需經國會參、眾兩院通過，經美國總統同意才成立，而總統擁有否決權。