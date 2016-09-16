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天外飛來樹枝破窗 小黃司機破財消災

2016-09-16

颱風遠離，但台北市間歇強陣風不斷，王姓計程車司機昨晚6時許，在台北市安和路搭載許姓女乘客，行經敦化北路時，遇到強風吹落一根長約百公分的樹枝，不偏不倚的從計程車前擋風玻璃正中央破窗插入，擋風玻璃瞬間碎裂，許女當時還以為計程車被槍擊，驚呼連連，幸好沒傷到人，許女直拍胸脯說好險。

王姓司機最後將許女送到吉林路目的地，在路人協助下將樹枝移出車外，並聯絡車隊將車開往修理，包括玻璃和隔熱紙共花了一萬元，直呼「倒楣」。（記者劉慶侯）

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  • 遭強風吹落的樹枝直插入計程車車窗玻璃。（記者劉慶侯翻攝）

    遭強風吹落的樹枝直插入計程車車窗玻璃。（記者劉慶侯翻攝）

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