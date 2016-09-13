國軍服裝裝備 斥資50億升級
2016-09-13
蔡總統視察部隊 將加速老舊營舍整建
〔記者廖雪茹、鍾麗華／綜合報導〕中秋節前夕，蔡英文總統昨先後赴桃園市陸戰隊六六旅及新竹縣陸軍裝甲五四二旅視導，並在向官兵精神講話時宣示兩項重要工作，她要求國防部三年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備，同時加速老舊營舍的整建計畫。
總統府說明，特戰部隊新式個人裝備，包括模組化防護頭盔、偽裝頭套、IV級抗彈板、戰鬥背心、腿掛式手槍套、吸震型戰術護膝與護肘、多功能戰術腰帶、透氣戰鬥衫；一般部隊新式個人裝備則包括射擊眼鏡、落水快解拉繩、步槍彈匣袋、戰術手套等，這些裝備全是研發後的新品。
三年完成換裝 可提升單兵戰場存活率
總統府發言人黃重諺說明，提升部隊的個人裝備，除可提升單兵的戰場存活率，先進、整齊的裝備，無形中也會提升國軍形象與榮譽感。
相關官員透露，在提升國軍個人裝備及服裝部分，政府初步將投入五十億元的經費。
總統在五四二旅聽取軍備局簡報新式戰鬥個裝後宣示，她要求國防部在三年內全面提升國軍的服裝以及個人裝備，希望國軍官兵未來都穿著優質的軍服，而且感到驕傲和光榮。
總統說，這幾次的國軍營區視察，部分國軍基層部隊的營舍實在太老舊，必須儘速進行整建。她會督促行政團隊以及國軍各級幹部，國軍服裝和生活環境的問題，必須馬上想辦法解決！
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