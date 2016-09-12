焦點透視》自證靠中國賞飯？
2016-09-12
記者鄒景雯／特稿
有個號稱「百萬觀光產業自救大遊行」的集會，今天下午在台北街頭登場。主辦單位的訴求，名為「自救」，卻句句要求政府「踹共」，其中有業者指控：以「九二共識」影響經濟，格外引人側目；令人不解這群表明是靠「陸客團」討生活的，是不是找錯了和尚，跑錯了廟？
五二○之後，中國來台的觀光客，團客確實減少，但是中客總數仍有增加，靠團客吃飯者，不論是旅行社、導遊、飯店、遊覽車、精品店，所形成的「一條龍」經營模式，本來就是個肥水不落外人田的封閉系統，甚至還不乏中資參與設點，專攬兩頭利潤。
如此獨特的營利體系，台灣業者與中國的網絡關係絕對非比尋常，否則進不了行列、分不得羹。既然多年來生態如此，現在莊家要更動遊戲規則，賭客們怎不追本溯源，要求北京政治歸政治、經濟歸經濟，甩掉急凍黑手，重新把水龍頭打開？
事實上，北京的行動已經證明，團客「一條龍」的特許，絕不是台灣觀光產業值得發展的面貌；台灣業者從昔日獲利到今日受害，坦白講是舊政府的政策後遺症，所導致的懲罰，這個時候上街抗議，盡可以呼籲新政府輔導轉型、提供協助、爭取同情，但是如果有業者扯淡「九二共識」，那就是亂了在商言商的套。
因為，如果這個邏輯成立，那麼贊成新政府不要再提「九二共識」的多數民意，可以合理懷疑這次的遊行究竟是在為誰作嫁？更可以質疑抗爭的背後，是在自證過去是靠著政治臣服，才得以換取中國賞飯，那麼成為「慘業」，怎不是自找的？
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 《愛肝加油站》皮膚搔癢 大多與肝臟無直接關係
- 天津代理書記 黃興國落馬
- 【小檔案】國防大學復興崗校區
- 鏗鏘集》「戰勝國」與轉型正義
- 彰化又見毒狗 3流浪狗口吐白沫亡
- 男車上藏毒 遇檢發抖露餡
- 豔窟中秋搶客 買春打8折
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
- 濱崎步2度離婚 掰了美籍嫩夫
- 羅東鎮農會百歲 推廣在地食材
- 少女遭性侵主動傳讚？ 乾爹無罪
- 中國戰備儲油量 高達4億桶
- 去年遭拒入》柯文哲、吳思瑤 昨變運動會貴賓
- 龍騰斷橋南斷橋 舊山線新亮點
- 中俄今起南海軍演
- 〈熱門族群〉新手機接連問世 晶圓代工業績超補
- 祝融廢墟 文昌國小舊宿舍變公園
- 《無解的心結》胡瓜傷寇桑最深 探病無門空留錯愕
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 基隆連兩週淨海 又見軟絲產卵
- 自由廣場》賭博業史上最慘痛的投資
- 〈台股青紅燈〉虎頭蛇尾的中信搶親記
- 中國需求孔急 煤將捲土重來
- 自由廣場》兆豐案的幾個奇怪發展
- 〈有話職說〉拒絕幫忙同事，慢一點說
- 《中日對照讀新聞》ポケモン効果？東尋坊の自殺者ゼロに 寶可夢效應？東尋坊自殺者歸零
- 把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人鬥毆2受傷
- 艾瑪史東威尼斯封后 叩關奧斯卡
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- 詩人李敏勇新作 捐台南市圖典藏
- 〈熱門族群〉聚酯絲廠8月營收不好看 長期有靠山
- 納執政直轄市長 府院黨新增溝通平台
- 惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
- 行銷活動消費911 美商家被砲轟
- 《淚崩》江蕙悲慟謝大恩人 許富凱立志榮耀恩師
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 50人依法休假 不影響台鐵中秋疏運
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：焦點透視》自證靠中國賞飯？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分