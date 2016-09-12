焦點透視》自證靠中國賞飯？

2016-09-12

記者鄒景雯／特稿

有個號稱「百萬觀光產業自救大遊行」的集會，今天下午在台北街頭登場。主辦單位的訴求，名為「自救」，卻句句要求政府「踹共」，其中有業者指控：以「九二共識」影響經濟，格外引人側目；令人不解這群表明是靠「陸客團」討生活的，是不是找錯了和尚，跑錯了廟？

五二○之後，中國來台的觀光客，團客確實減少，但是中客總數仍有增加，靠團客吃飯者，不論是旅行社、導遊、飯店、遊覽車、精品店，所形成的「一條龍」經營模式，本來就是個肥水不落外人田的封閉系統，甚至還不乏中資參與設點，專攬兩頭利潤。

如此獨特的營利體系，台灣業者與中國的網絡關係絕對非比尋常，否則進不了行列、分不得羹。既然多年來生態如此，現在莊家要更動遊戲規則，賭客們怎不追本溯源，要求北京政治歸政治、經濟歸經濟，甩掉急凍黑手，重新把水龍頭打開？

事實上，北京的行動已經證明，團客「一條龍」的特許，絕不是台灣觀光產業值得發展的面貌；台灣業者從昔日獲利到今日受害，坦白講是舊政府的政策後遺症，所導致的懲罰，這個時候上街抗議，盡可以呼籲新政府輔導轉型、提供協助、爭取同情，但是如果有業者扯淡「九二共識」，那就是亂了在商言商的套。

因為，如果這個邏輯成立，那麼贊成新政府不要再提「九二共識」的多數民意，可以合理懷疑這次的遊行究竟是在為誰作嫁？更可以質疑抗爭的背後，是在自證過去是靠著政治臣服，才得以換取中國賞飯，那麼成為「慘業」，怎不是自找的？