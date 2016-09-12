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觀光困境…業者上街 要生存能溫飽

2016-09-12

〔記者甘芝萁、蔡宗憲、周敏鴻、蔡宗勳、王善嬿、黃明堂、王峻祺、劉濱銓、沈佩瑤／連線報導〕中國限縮中客團來台，業者生計受到衝擊，全台十一個觀光產業公會合組的百萬觀光產業自救會，今天將發起大遊行，號召近二萬人、三百台遊覽車上凱道，高呼「要生存、有工作、能溫飽」。

百萬觀光產業自救會發言人李奇嶽指出，中客縮減來台，觀光產業受嚴重衝擊，不只遊覽車、旅行業、旅館業，連牛肉麵店、洗滌業、糕餅業生意都大減，希望政府給予協助輔導，重視產業困境。

嘉義縣阿里山今年一到八月旅客比去年同期少十一萬人次，東方明珠國際大飯店過去一百七十八個房間幾乎天天客滿，現住房率已到了兩成保衛戰。東方明珠業者、嘉市旅館商業同業公會理事張永川說，既然政府已提出新南向政策，嘉義縣、市政府也該動起來，帶領業者到東南亞開說明會，行銷故宮南院與阿里山這兩大國際指標性景點。

花蓮太魯閣暑假旅客較去年減約十萬人次，其中以接待中客為主的旅館、餐飲、購物站受衝擊較大，尤其有些購物店過去只為中客團開大門，如今門可羅雀。

墾丁國家公園到處京片子的狀況不再，墾丁馬爾地夫飯店董事長、中華民國溫泉觀光協會理事長張榮南說，目前的中客數量不到往年一成，國旅部分則因整體景氣不佳、墾丁沒有新的景點，旅宿餐飲業績已下滑三成。

日月潭中客減少約五成，中客必拍景點玄光寺及水社的公共停車場，都不再人擠人或一位難求，潭區交通、旅遊品質因此獲得提升，但觀光業者生計受到衝擊叫苦連天。

今天遊行隊伍共分五個大隊，下午二時從華山文創園區出發，最後赴凱道前集結。中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長許禓哲，也是財政部長許虞哲的弟弟也將上街。

政院則已擬定鼓勵國旅、觀光南向、輔導轉型、紓困業者等方案救觀光。觀光局副局長張錫聰指出，鼓勵旅行業者設計二天一夜以上的國旅行程，民眾參團可享優惠。政府機關將會先帶頭，擬定旅遊計畫帶公務員暢行國旅，再將此國旅風潮延伸到企業、社區鄰里、社團等，相關方案預計十月推出，並先擬定試辦期，後續再擴大或延長。

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