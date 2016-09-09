為公義求心安// 退休教師劉明新放棄18趴
挺年金改革 註銷優存
〔記者劉力仁／新北報導〕「看年輕人找工作這麼辛苦，領十八％我心不安！」
為表達對年金改革的支持，新北市板橋區新埔國中退休教師、人民作主教育基金會執行長劉明新，昨天到台銀板橋分行註銷台灣銀行十八％的優惠存款，未來每個月少領約一萬元退休金，但他說：「每個月還可領六萬，已經足夠了，看到年輕人低薪及台灣的國際處境，放棄十八％，只求一個公義及心安！」
在新北市板橋區新埔國中任教三十年又兩個月的劉明新，二○○八年退休後，前十七年的年資享有優惠利率十八％，優惠存款約六十一萬八千元，每個月可領九千兩百七十九元，一年約領十一萬元，共領了八十幾萬元。在十八％未改革前，原可以繼續領下去，但他在昨天辦理註銷。
年輕人低薪 非常痛心
劉明新強調，不是想出名，「我是快六十歲的人了，只求心安而已」、「領十八％，對我是人格的謀殺」；他說，現在國家處境艱難，年輕人找工作薪水低，沒有發展，他看了非常痛心，軍公教還上街頭爭取自己利益，無法認同。
劉明新長期從事社會運動，目前是人民作主教育基金會執行長。他強調，民國四十、五十年代的教師，當時薪水低，給予十八％的優惠是應該的，但是跟他一樣，民國六十年代開始教書的教師，領十八％不公不義，因此他選擇放棄；參加九三大遊行的朋友，他選擇遠離。
劉明新強調，他是一個非常平凡的老師，參與社運幾十年，凡事只求公平正義，他知道這樣做，會變成軍公教的公敵，但他一點都不在乎。
昨天劉明新在臉書PO文，描述他跟銀行營業員說要註銷十八％，沒碰過這種狀況的銀行員愣了一下，還找主管詢問要怎麼辦？並好心提醒他三次：「註銷後就不能回復喔。」
專戶結清 無趴一身輕
大約花了十五分鐘，十八％專戶帳簿全部結清。為求慎重，行員還要他親自寫下「本人放棄公教優惠存款十八％之權利」，他說，自己計算，共享受了八年又八天的優存利息，自此無趴一身輕！
劉明新的臉書，昨晚短短幾小時就有兩千多個分享，許多人留言表達敬意，網路討論熱烈。劉卻於深夜十一點多刪除臉書相關PO文。記者電訪，他說，他是低調的人，不知道會引起媒體關注及討論，所以刪掉PO文，他只求問心無愧，無意引起外人關注話題。
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