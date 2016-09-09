黨產變私產？中興電工油水多 爭議更多
2016-09-09
〔記者高嘉和／台北報導〕一九六二年創立的中興電工，是老牌國民黨黨營事業，戒嚴時期由蔣家後代蔣孝勇長期掌管，大享特權，承攬國內大部分大型空調設備工程，算是一家「油水」黨營事業；到一九九○年後，弊案頻爆，從焚化爐工程、機場航站新廈裝修工程、台電「第六輸變電計畫」到雲豹裝甲車弊案，就算想「漂白」成私產，還是爭議不斷。
蔣孝勇擔任董事長時從調查局借調黃忠擔任隨扈，將黃忠一路提拔到總經理，甚至接任董事長，後因中興電工承攬「六年國建計畫」中多個焚化爐興建案，扯出黨政高層、民代居中牟利，檢方介入調查，黃忠棄職潛逃加拿大，造成中興電工在一九九五年驚爆百億元虧損。
後由國民黨中央投資出資成立中園建設，提供財務擔保，中興電工才逃過下市命運；但這筆虧損該誰負責，竟不了了之。
中興電工經營階層因此進行大換血，由當時國民黨大掌櫃劉泰英手下大將李鎮海擔任董事長，總經理由江義福出任；江義福是前總統李登輝夫人曾文惠弟弟的女婿，江後來接任董事長，努力「淡化」中興電工黨營色彩，推動中投釋股。
雖然江義福推動中興電工跨足嘟嘟房停車場及都更事業等發展有成，但還是屢涉弊案，二○○六年被查到台電「第六輸變電計畫」弊案，遭停權一年不得參與台電工程，江因證據不足，全身而退；但中興電工在二○一二年得標的雲豹八輪裝甲車「動力底盤系統」採購案，被查出向中國進口低價劣質零件虛報進價，江在去年十月遭台中地檢署依貪污、詐欺、違反政府採購法等罪起訴。
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