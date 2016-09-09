退職3年才能赴中 馮明珠急改成3個月

2016-09-09

〔記者楊媛婷／台北報導〕國立故宮博物院前院長馮明珠，卸任三個多月就迅速轉任北京故宮博物院顧問，依據公文資料顯示，過去故宮依照兩岸人民關係條例，政務人員都必須離職滿三年，赴中才無須經審查許可，但馮明珠卻在今年五月四日發函予內政部，要求將她與當時的政務副院長周筑昆的三年規定降為一年，更趕在五二○政黨輪替前，於五月十三日再度將一年規定降為三個月，民進黨立委齊聲痛批馮明珠濫用職權、視法律為無物。

「卸任前鋪路」立委轟視法律為無物

馮明珠昨回應說，年限由三年改為三個月，是因為故宮事務並未涉及機密，並且都經移民署與人事總處核定，並非她所主導，況且年限僅有三個月的政府單位，並非只有故宮。

馮稱未主導 經移民署與人事總處核定

在台灣故宮服務卅八年的馮明珠，接任院長之後，任內發生多起爭議，其中北京故宮於官方刊物盜用我國故宮文物照片，侵害我國智財權，馮明珠不僅不採取法律行動，甚至計畫與北京故宮私下和解，被立委踢爆後，馮明珠才採取法律行動；去年底故宮南院開幕，馮明珠邀請中國政協委員、影星成龍擔任開幕嘉賓，也執意於南院中庭廣場擺放由成龍捐贈、具濃厚統戰意味的十二獸首仿製品，並且堅稱是當代精美工藝。

任內和中國「交流」頻繁的馮明珠，不忘為卸任後鋪路。根據故宮內部公文顯示，故宮人事室今年四月十五日簽出公文，將馮與政務副院長周筑昆卸任須滿三年、赴中才不需申請的規定降為「退職後一年」，馮明珠於四月十九日批「如擬」，並於五月四日發函予內政部移民署；馮明珠又在五月十三日再度發文移民署，要求改為「由退職後一年縮短為三個月」，該份公文以「超強效率」迅速於一天內簽發。

馮明珠在政黨輪替前大動作更改規定，在院內引起非議，不少人認為，已是看守內閣的馮明珠，迅速簽發有關自身利益公文，違反行政倫理，更質疑馮明珠長期服務故宮，對故宮維安、國寶存放等瞭若指掌，輕鬆獲得北京故宮顧問一職，箇中耐人尋味。

馮明珠對此強調，北京故宮顧問只是榮譽職，並非有給職，並認為，自己與英國牛津大學Dame Jessica Rawson、德國L.Ledderose兩位國際知名學者同任顧問，「是為台灣學界爭光」。

不過，立委對馮明珠於離職前更改規定之舉齊聲痛批，民進黨立委何欣純指責馮「濫用職權、視法規於無物、置國家利益不顧！」「這樣的前朝官員離譜至極。」民進黨立委吳思瑤指出，馮明珠修改規章就是為了私人新職務，不僅違反官箴，也可看到馮明珠將故宮做為私人派閥，馮明珠對北京故宮顧問一職應「知所進退」。

民進黨立委黃國書也說，馮明珠退休前為己鋪路、密切與中國交流謀私利作法，對比在位時不顧台灣利益，讓人心寒，應該徹查馮明珠任內是否有其他傷害台灣的利益交換。

輔大哲學系助理教授周偉航認為，馮明珠發公文更改期限，「的確有惡意成分」，馮明珠應該主動出面說明操作流程，「否則代表在一年前就已經有相關規劃。」