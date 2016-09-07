入聯宣達團週五赴美 將辦造勢遊行
2016-09-07
〔記者陳鈺馥、蘇芳禾／台北報導〕二○一六年台灣加入聯合國宣達團共兩團、四十五位成員本週五將赴美，十九日在紐約聯合國廣場宣傳台灣入聯，並舉行造勢遊行，數百位台僑將到場聲援。宣達團此行還將拜會美國國會議員及前副助理國務卿薛瑞福，並在雙橡園舉行為台灣祈福的感恩禮拜。
拜會美國會議員
台灣入聯宣達團昨在立院召開記者會，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，國安會秘書長吳釗燮兩週前邀請成員私下聚餐時說，因國際現實和中國關係，台灣入聯是一條長遠的路，但台灣人民聲音還是有必要表達，他並承諾給予宣達團必要協助。
「如果蔡總統也能寫信給潘基文，會更有力量」，蔡明憲說，協進會將寄掛號信給聯合國秘書長潘基文，說明台灣有八成多民意支持台灣入聯，台灣人民不願成為國際孤兒，願積極參與國際組織。
蔡明憲認為，聯合國當年通過的二七五八號決議文，並未說中共能代表兩千三百萬台灣人，也沒指出台灣是中國的一部分，根據聯合國憲章的人民自決原則，台灣入聯是有正當性、合法性。
台灣之聲合唱團團長許英昌表示，此行會用音樂把台灣的文化藝術傳達給全世界，唱出台灣人的歌，表達台灣人希望入聯的聲音。
至於政府參與聯合國策略，總統府發言人黃重諺說，在強化台灣國際參與上，包括聯合國在內的各國際組織參與，國安團隊有研議和規劃，會適時公布內容。針對日、美等國都力挺台灣參與國際民航組織（ＩＣＡＯ），黃重諺則表示，所有聲援台灣國際參與的國家，我們都表示感謝。
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