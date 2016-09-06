國民黨中評委洪秀菊：中華民國是戰勝國 沒理由承受轉型正義
2016-09-06
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨舉行中評會，會中對民進黨推轉型正義、國民黨黨產被清理十分激憤，中評委洪秀菊發言時高聲痛批，轉型正義破壞力就像原子彈，如同殲滅國民黨、全面毀滅軍公教。她並主張，全世界只有發動兩次大戰的戰敗國德國有轉型正義，但中華民國是戰勝國，也沒有進行種族滅絕，沒理由承受轉型正義，國民黨堂堂正正，不該接受這樣的待遇。
中評委張一熙發言時則痛批「年金改革是年金改壞、轉型正義是轉型邪惡」，國民黨不能視而不見，要從中央到地方成立不當施政監督團、野蠻立法監督團等等，強力監督民進黨，並提出更好方案贏得民心，將黨產捐到監督團內挹注，也不會被違法的黨產委員會清算。
中評委張蔡美則表示，她反對黨產歸零，因為台灣經濟發展是蔣中正帶過來黃金的建設，若國民黨沒帶黃金來台，「怎麼有今天的台灣？」
國民黨主席洪秀柱則在回應時表示，國民黨曾說黨產要捐作公益，但有人認為黨產是合法並非不當，所以不需捐出去，但黨產已經成為民進黨的「提款機」，每到選舉都被民進黨對付，覺得不勝其擾，現在民進黨毫不講理，連捐公益都不可以了。
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