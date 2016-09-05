會晤陳建仁 教宗：為台灣人民祈禱

2016-09-05

〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡四日報導〕德蕾莎修女封聖典禮今天上午在梵蒂岡的聖伯多祿廣場舉行，副總統陳建仁擔任總統蔡英文特使出席觀禮。在典禮前，教宗方濟各與各國特使團長握手寒暄，在見到陳副總統時，方濟各說：「我會為台灣人民祈禱，也請你們為我祈禱。」陳建仁除代表蔡英文總統向教宗致意，也邀請方濟各訪台。

邀請教宗訪台 強調台梵核心價值相同

陳建仁下午受訪時表示，教宗很和藹可親，也關心台灣的發展、人民與天主教友。他特別帶兩件小禮物，當面送給教宗，分別是台灣光啟社製作的方濟各紀錄片ＤＶＤ與「費副主教與金門」一書。

陳建仁解釋，費峻德是阿根廷籍的耶穌會神父，教宗跟費峻德很熟，還說費峻德是他前輩與導師，書的封面，是費峻德在金門當副主教的照片，頭戴鋼盔，教宗覺得很有趣；另一個禮物是耶穌會光啟社製作的ＤＶＤ，教宗表示他知道台灣光啟社。

陳建仁也說，典禮彰顯德蕾莎修女對窮人的照顧，而政府也是要照顧窮人與弱勢團體，蔡總統對弱勢關懷著墨很深，包括最近推動的年金改革，不是針對特定職業別，而是希望台灣每個老人，基本生活都獲得滿足。梵蒂岡與台灣分享很多普世核心價值，包括民主、自由、人權與人道，這些是新政府未來推動新政，會牢記在心的。

今天封聖典禮，陳副總統伉儷被安排坐在第一排位置。陳建仁今天提早抵達會場，跟樞機主教與各國特使團互動熱絡，在教堂遇到巴拿馬第一夫人羅蕾娜，她以生澀中文說「你好」，熱情地向陳副總統伉儷打招呼，由於蔡總統才訪問過巴拿馬，羅蕾娜也參加蔡總統五二○就職典禮，羅蕾娜說，她非常喜歡台灣。

封聖典禮 由台灣代表祝禱、合唱團獻唱

今天的典禮，還有濃濃台灣味，除台灣明愛會國際志工召集人姜樂義以中文帶領民眾禱告外，台北愛樂室內合唱團也與西斯汀教堂合唱團同台獻唱，過去教廷重要典禮僅由西斯汀教堂合唱團擔綱，拿著國旗獻唱的台北愛樂室內合唱團是首支於封聖儀式中演出的團體。陳建仁在彌撒結束後，也親自向團員致意。

副總統陳建仁是虔誠天主教友，每天上班前先到聖家堂做彌撒，五二○後也不間斷。出席德蕾莎修女封聖典禮的陳建仁說，一再錯過與他的偶像德蕾莎修女見面的機會，感到遺憾，作為德蕾莎修女的「台灣粉絲」，他希望能對台灣的窮人做出更多奉獻。陳建仁曾在七月份出刊的國內天主教刊物撰文回憶德蕾莎修女。陳說，一九九五年，他到印度加爾各答參加研討會，會議後，美國環保署官員邀他一同拜訪德蕾莎修女，他因已訂好回程班機而作罷，沒想到兩年後，德蕾莎修女逝世，他到現在仍為錯過而遺憾不已。