政府年花2600億 勞團：需花這麼多錢吸引軍公教?
2016-09-04
〔記者黃邦平／台北報導〕對於九三大遊行軍公教的訴求，勞工團體有不同意見。「勞動與社會政策研究協會」執行長張烽益昨表示，不管「十八趴」或恩給制，政府現在每年要花兩千六百億元，還不斷成長，這都是早年國民黨威權體制下的決定，現在人民到底要不要花這麼多錢吸引軍公教服務，值得檢討。
張烽益指出，與其他國家比較，台灣算是比較特別，各職業別有自己的退休體系，軍人的退撫制度也是獨一無二，全世界沒有像台灣這樣才四十幾歲就可退伍、領月退一輩子。
退休、支領年金年齡應分開
他強調，退休年齡與支領年金的年齡可以分開，「年資保留」、「期待保障」，軍人也許因為體能等因素考量，四十幾歲就要離開戰鬥崗位，但其他國家也是到六十幾歲才發年金，類似目前勞保年金的作法，他也舉旅美投手王建民為例，依照美國職棒大聯盟的制度，只要上場投球滿十年，六十二歲起每年可領十萬美元，在職的年資會保留，而非一般選手三、四十歲退休時，馬上就開始領退休金。
張烽益認為，公務員的退休制度也應該朝此方向思考，其實很多公務員在中年退休以後，可能在民間有更好的發展，也有人願意挖角，但卻卡在退休金制度上，如果年資可以保留，甚至未來進一步整合各職業別，變成共同的基礎年金，就不用擔心錯過發展的機會。
張烽益強調，有些公務員宣稱繳得多、所以領得多，這是錯誤的，薪資高當然繳得多，但所領取的一大部分來自納稅人的錢，當然要取得納稅人同意，過去因為是威權體制，直接由政府決定採取優厚退休制度，但民主時代，要花多少錢請多少公僕來服務，當然要聽人民的意見，民主社會就是這樣。
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