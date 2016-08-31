扣資產、究責任、查炒股 同步啟動
〔記者王孟倫、張慧雯、黃佩君／台北報導〕「百尺竿頭」公開收購樂陞案，最終竟未能履行支付收購價而告吹，引起主管機關強烈不滿！金管會昨表示，這已是「惡意未履行交割」，涉及違反證券交易法，將全面追究百尺竿頭的民刑事責任，就算是僑外商，一樣可透過投保中心替投資人進行訴訟且求償；櫃買中心也強調，為確保投資人權益，將查扣百尺竿頭在台資產，也會針對這段期間樂陞股價異常狀況，徹查有無違法行為。
經濟部投審會昨表示，在通過百尺竿頭收購樂陞的投資審查核准書中，規定百尺竿頭有一年時間可執行收購，因此就算這次收購破局，一年內投資核准仍生效，可再次執行收購；但若一年內收購都未執行，核准就失效，須再次進行投審申請。
「這是前所未見，我們一定會查到底！」金管會證期局說，百尺竿頭以公開收購方式，對不特定人收購樂陞股票，條件成就後，卻「惡意未履行交割」，涉及違反證券交易法，應負相關民刑事責任，將進一步辦理。
金管會表示，根據證交法第四十三條規定，公開收購未經本會核准，不得停止；也就是說，百尺竿頭必須如期履行交割，其已明顯未符合法令。
至於市場質疑此案凸顯公開收購的潛在問題，若收購人不履行交割，廣大投資人權益如何保障？金管會表示，台灣公開收購是採取「申報制」，而非核准制，各國也都是如此，但仍會進行檢討，是否有強化保障功能；官員舉例，未來或可要求公開收購的收購人先存入一筆履約保證金等，都是可以討論的方向。
證期局強調，市場質疑樂陞在公開收購案的角色為何？是否有股市禿鷹涉及放空？絕對會一併清查，只要有違法，一定會追究到底。
櫃買中心也說，因百尺竿頭在台登記公司資本額僅五千萬元，如何能以四十八．六億元收購樂陞約兩成五的股權，櫃買中心之前已格外留意，並監控樂陞在此期間股票價量變化及進出情況；櫃買中心昨也查核出百尺竿頭在台至少擁有六千八百張樂陞股票，將協助投保中心或投資人進行扣押，以便投資人後續求償。
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