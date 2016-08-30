許厝家長堅拒遷校 今北上抗議

2016-08-30

學童仍送許厝 搭帳篷活動

〔記者陳燦坤、林惠琴、吳柏軒／綜合報導〕昨日開學日，雲林麥寮橋頭國小許厝分校卻出現老師及學生分兩地的僵局，雲林縣政府雖祭出「關閉教室且不派老師到許厝分校上課」等手段，家長仍不為所動，堅持將學童送到在許厝分校預搭的帳篷內活動。教育部昨向家長喊話，希望今天先讓孩子到距離較近的橋頭國小，不必再遠赴九公里外的豐榮國小上學，但家長仍不接受，今天將動員北上到行政院抗議。

許厝分校緊鄰六輕工業區，國衛院委託研究發現，學童尿液有氯乙烯代謝物硫代二乙酸（TdGA）偏高恐影響健康，縣府依行政院指示打算將學童遷至崙背豐榮國小上課，也依部分家長建議在橋頭國小開闢教室備用，但許厝家長卻拒絕遷校，寧願在許厝搭帳篷讓學童上課。昨日開學日，雲林縣長李進勇和許厝分校的老師們一早六點就在豐榮及橋頭國小門口等候學童，結果卻都「等無人」。

豐榮、橋頭國小 都等無人

縣府表明，學童若留在許厝分校，僅可辦註冊手續，教室不開啟也不派老師。但家長昨仍送學童到許厝分校，分校六十一名學童都在許厝報到。

多位鄉民則在校門口拉布條高喊：「反對遷校！老師回分校！保護麥寮！」家長代表許芳餘揚言要向行政院表達地方訴求，麥寮鄉民今將動員七部遊覽車北上行政院抗議，要求改變遷校決定；麥寮鄉長許忠富也表明力挺家長和學童。

為免引發衝突，縣警局調派近百名警力在橋頭國小及許厝分校維持秩序，社會處則出動十四名社工輔導，並帶領學童進行團康活動。分校主任杜顯祥在戶外克難主持開學典禮，期待遷校風波趕快落幕，他還哽咽向學童保證，不論環境怎麼改變，「主任永遠與大家在一起」。

專車送橋頭 家長仍不買帳

教育部、衛福部及環保署等部會昨午則緊急召開記者會，呼籲家長先讓孩子上學。教育部長潘文忠表示，雲林縣府已將距六輕五．五公里的橋頭國小整頓出六間教室，今起會專車接送並提供免費營養午餐，希望許厝學童可先到橋頭上課。

潘並表示，政府會持續進行追蹤研究，並對許厝分校進行空污監測，若環境有改善的話，不排除未來讓孩子有機會再回許厝，但恐需一段時間。

教育部國教署昨一度表示，憲法及兒少法規定不得剝奪就學權益，違法者雲林縣府可罰六萬至卅萬元，但目前縣府還是站在溝通立場，希望兼顧學童就學與健康。