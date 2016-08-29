金管會約談蔡友才 兆豐銀案究責 7.5小時馬拉松詢問

2016-08-29

約談氣氛「肅殺」 比北檢訊問4小時還長

〔記者吳佳蓉、王孟倫／台北報導〕為釐清兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美方重罰一案的行政責任，金管會昨約談兆豐金前董座蔡友才，約談時間長達七小時又卅五分鐘，比台北地檢署訊問的四小時還長；據指出，金管會將在兩週內完成調查報告，如果行政疏失事證明確，金管會極可能對蔡友才作出「解職」處分，儘管蔡已從兆豐金退休，但將影響他未來五年內不得出任金控與銀行負責人職務。

比照檢問案規格 當場「筆錄」再核對簽名

蔡友才與兆豐金總經理吳漢卿昨天下午一點四十分，分別進入金管會接受約談，約談現場由檢查局及銀行局主持，程序相當於地檢署問案規格，現場作成「筆錄」，交被約談人當場核對簽名，並要求對外不可洩漏約談內容，據被約談的兆豐金主管形容，「氣氛非常肅殺」。

蔡友才晚間九點十五分結束約談步出金管會時，神情明顯疲憊，面對大批媒體等候僅回應，說明的很清楚了，約談內容於偵查期間不能對外公開。對於為什麼拒絕財政部約談，他反問：「真的是這樣嗎？你們去查查看？」之後便不發一語，過程中混亂推擠，蔡的眼鏡在推擠中被撥掉，隨後由旁人攙扶上車。

兩週內完成調查報告 可能對蔡作解職處分

銀行局局長詹庭禎說明，約談會耗這麼久是因為有很多問題要詢問，該請教的都請教了，蔡友才也很詳細的回答、確認，相信可以幫助釐清疑點，金管會會在兩週內完成調查工作。

金管會從上週五起，分批約談兆豐金人員，第一天被約談對象是兆豐金副總經理梁美琪、法遵長陳天祿、企劃處長莊瑞中，週六是董事及監察人，昨天則是前董事長蔡友才及金控現任總經理吳漢卿；蔡、吳兩人約下午一點四十分先後進入金管會，吳漢卿於六點五十分不發一語先行離去。

據指出，事件發展至今，兆豐金內控欠佳，主管責任已難推卸，如果相關事證明確，金管會極可能在兩週後對蔡友才作解職處分。根據「金控法」規定，若金控負責人遭主管單位解職，五年內不得出任金控與銀行負責人職務；其他兆豐金相關主管，也將視情節輕重進行行政處分。

已離職的負責人被處分解職早有前例，二○○九年元大證結構債事件，金管會在司法判決前，先一步將已離職的元大證券董事長杜麗莊解職。

金管會相關檢查人員也已動身前往兆豐銀行巴拿馬分行及紐約分行，將於巴拿馬當地時間八月廿九日執行現場金檢。對於是否會有下一波約談，詹庭禎回應，目前沒有規劃。

金管會表示，近日約談兆豐主管主要是要釐清四個問題，包括紐約分行為何未依規定申報可疑交易？為何沒有充分執行對客戶的盡責審查？總行對紐約分行是否沒有盡職監督？為何兆豐銀行的法遵功能會不彰？至於兆豐銀有無涉及刑事責任，將交由司法檢調單位偵辦，金管會將積極配合。