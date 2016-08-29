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得分逾10分 兄弟28場＝前年4隊總和

2016-08-29

◎記者羅志朋／調查報導

今年中職打者轟垮投手，轟破一堆紀錄，得分也爆大量，下半季賽程進行到一半，各隊得分超過十分的場次就高達九十二場，史上第一，其中兄弟包辦最多的廿八場，等於前年四隊總和。

本季聯盟平均打擊率高達○．三一○、平均防禦率破六，都是歷年新高數據，得分飆高導致比賽「落落長」，平均每場耗時三小時廿九分為史上最長。

球的彈性變好，不只提升全壘打產量，更量產許多「無形安打」。猿隊老將曾孟承表示，過去打者擊出滾地球，內野手還有時間向兩側移動進行接傳，今年滾地球強勁許多，打者常直接打穿防線形成安打，內野手根本來不及反應，完全沒有守備機會。

猿隊洋投泰霸具三年大聯盟資歷，也打過韓職和美國獨立聯盟，今年重返中職，他透露，「我打過多國職棒，從來沒看過打者打出去的球，速度像今年這麼快的。」

前獅隊洋投吉爾先前受訪時表示，今年中職深遠飛球很普遍，外野手常守到全壘打牆前，很多不營養飛球，最終形成落點在內、外野手間的安打。

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  • 中信兄弟林智勝在本季全壘打數領先群雄。（資料照）

    中信兄弟林智勝在本季全壘打數領先群雄。（資料照）

  • 單場得分超過10分場數

    單場得分超過10分場數

  • 近3年投打數據

    近3年投打數據

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