得分逾10分 兄弟28場＝前年4隊總和
2016-08-29
◎記者羅志朋／調查報導
今年中職打者轟垮投手，轟破一堆紀錄，得分也爆大量，下半季賽程進行到一半，各隊得分超過十分的場次就高達九十二場，史上第一，其中兄弟包辦最多的廿八場，等於前年四隊總和。
本季聯盟平均打擊率高達○．三一○、平均防禦率破六，都是歷年新高數據，得分飆高導致比賽「落落長」，平均每場耗時三小時廿九分為史上最長。
球的彈性變好，不只提升全壘打產量，更量產許多「無形安打」。猿隊老將曾孟承表示，過去打者擊出滾地球，內野手還有時間向兩側移動進行接傳，今年滾地球強勁許多，打者常直接打穿防線形成安打，內野手根本來不及反應，完全沒有守備機會。
猿隊洋投泰霸具三年大聯盟資歷，也打過韓職和美國獨立聯盟，今年重返中職，他透露，「我打過多國職棒，從來沒看過打者打出去的球，速度像今年這麼快的。」
前獅隊洋投吉爾先前受訪時表示，今年中職深遠飛球很普遍，外野手常守到全壘打牆前，很多不營養飛球，最終形成落點在內、外野手間的安打。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 《東京觀察》王毅訪日「親善秀」 東海緊張依舊
- 不逼脫衣可存錢？把少女送藥桌賺要命錢
- 張芸京耗百萬求發片 感動好友藍又時金援
- 陳姵蓉／剪髮
- 福山雅治有種 靠當爸轉運
- 普度法會620桌供品 30秒拿光
- 大醉俠不耍刀 74歲岳華聲援「寶島回想曲」
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 加油側錄 盜刷百萬餐券變現
- 〈McLaren 650S Coupé試駕〉體現F1科技精髓的英國超跑
- 就這樣當了街友！2段愛情重創心靈 他拉不下臉求援
- 宇多田苦情養家 異國婚姻快喊切
- 法拉利GTC4Lusso 國內上市開賣
- 自由共和國》吳唯塵／ 告別「一條龍」低價陸客團
- 克島最美檢察總長 傳為普廷接班人
- 疑覓食卡廢輪胎 綠蠵龜死亡
- 西門町酒吧大火 險波及紅樓
- 娜姊最愛「席格若斯」 11.29空靈登「台」
- 〈熱門族群〉面板全面大缺貨 有錢也拿不到
- 整合移民挑戰 德國總理副總理針鋒相對
- K歌變K人 10人亂鬥3傷
- TTIP沒了 TPP今年過關也很難
- 美年輕人不愛肥皂 剩長輩青睞
- 陽耀勳「誇張轟」郭總認為應「球」證
- 排隊上廁所擦撞 遭10人圍毆
- 全國最後一所公立純女職校 1年後開學迎小鮮肉
- 男人貧血 小心腸胃道出血
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 許厝家長拒遷校 搭帳篷上課
- 台日足球今較勁 這回靠本土軍
- 田徑女子鏈球 波蘭名將刷新世界紀錄
- 〈折翼少年〉翻轉人生 靠自己
- 桃市》虎寶寶上小一 新生比去年少近2000人
- 3對3鬥陣尬籃球 缺錢差點難產
- 閉鎖期才剛過 庫克大幅賣出蘋果持股
- 陳明軒首升一軍 盼學阿福霸氣
- 《中英對照讀新聞》 ITV to switch off its seven channels for an hour for Olympics event 英國獨立電視台為英國奧運成就暫停旗下頻道播映1小時
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：得分逾10分 兄弟28場＝前年4隊總和
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分