機捷拚通車 昨非今是？
2016-08-28
記者黃立翔／特稿
六度延宕的機場捷運是馬政府施政成績單中的紅字，若能在年底通車，將是小英上台以來最大施政亮點，但機捷是光榮通車？還是安全打折的搶行？最後決斷還有時間，民進黨政府必須要思考清楚。
監理調查委員報告直指問題在當初採最低標，與中央興建，以及地方營運造成的「隔閡」，似乎將未能順利通車責任，簡化為中央與地方的「溝通」問題。也就是國民黨執政時代隔閡重重，民進黨執政三個月內迅速釐清，中央地方獲致共識。但為何無法以合約規定的發車班表與效率通車？這一部分若不能說服大眾安全無虞，就難免被質疑「政治凌駕專業」。
機捷決標已逾十年卻未通車，問題核心在於機電包商丸紅解決機電核心問題能力不足，系統異常處理速度緩慢。如今雖然以降速、擴大班距，降低安全風險，但機捷列車是由無線電訊號確認位置，光這個問題不徹底解決，陡坡上異常停擺將是旅客最大夢魘。更別說還有鋼軌墊片破裂、列車異常滑行等問題未完全釐清。
依調查委員會認定，「影響通車之事件已見收斂，展現出令人欣慰的佳績」，並建議機場捷運目前應朝通車方向積極推動，還建議「放寬過去思維，採取務實與彈性做法」。這與前閣揆毛治國「減價驗收」，包括降低時速、班距放寬為六分鐘，廠商則退還部分錢，讓工程能驗收通過的做法有何不同？若這樣可行，小英政府與交通部長賀陳旦就欠毛治國一個道歉。
機場捷運做為通往國門的重要交通建設，安全與穩定是最基本的要求，若不能在這兩點解釋清楚，不只是招致「政治通車」、「昨非今是」、「髮夾彎」等批評， 更是拿旅客當白老鼠，一旦有任何意外，將是小英政府難以承擔的政治地雷。
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