朱色順利 配配朱：Louis Vuitton

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

奢華紅潮

法國精品Louis Vuitton（簡稱LV）2019春夏男裝是新任男裝藝術總監Virgil Abloh所帶來的首度設計，這個嶄新的開始象徵LV從旅行基因而來的各種靈感與兼容並蓄的原則，展現出時尚的無限可能。全身上下都採同一顏色搭配、形象鮮明的Tone on Tone更是活力乍現，例如全紅、全白、全卡其等，散發樂觀積極的訊息。另一方面，透視感十足的Keepall手袋披上透明及幻彩Monogram圖案，以Monogram壓花PVC製作，或是以全鮮紅或全白的皮革製作，每一款都裝飾有超粗的鍊帶，大膽鮮亮的虹光色彩極為醒目，代表著Virgil Abloh將其年輕活力結合LV的優雅與雋永，展現劃時代的開創性視野。

別以為全身紅色難以駕馭，請看以電影《以你的名字呼喚我》人氣高漲的美國男星堤摩西‧柴勒梅德（Timothee Chalamet），他穿著LV 2019春夏系列紅色Tone on Tone出席電影新作《漂亮男孩》首映會，搭上一雙白球鞋，是不是帥氣又俐落？

圖片提供／Louis Vuitton

LV男裝藝術總監Virgil Abloh於巴黎呈獻2019春夏男裝秀，全身鮮紅Tone on Tone活力乍現，散發樂觀積極的訊息。

LV男裝藝術總監Virgil Abloh於巴黎呈獻2019春夏男裝秀，全身鮮紅Tone on Tone活力乍現，散發樂觀積極的訊息。

LV男裝藝術總監Virgil Abloh於巴黎呈獻2019春夏男裝秀，全身鮮紅Tone on Tone活力乍現，散發樂觀積極的訊息。

LV 以Monogram壓花PVC製作的Keepall Bandouliere 50手袋象徵男裝藝術總監Virgil Abloh的開創性視野。約115,000元。

LV Keepall Bandouliere 50鮮紅色Monogram皮革手袋，價格未定。

以電影《以你的名字呼喚我》人氣高漲的美國男星堤摩西‧柴勒梅德穿著LV 2019春夏系列紅色Tone on Tone出席電影首映會。

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