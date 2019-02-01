朱色順利 配配朱：Louis Vuitton

記者方惠宗／台北報導
奢華紅潮
法國精品Louis Vuitton（簡稱LV）2019春夏男裝是新任男裝藝術總監Virgil Abloh所帶來的首度設計，這個嶄新的開始象徵LV從旅行基因而來的各種靈感與兼容並蓄的原則，展現出時尚的無限可能。全身上下都採同一顏色搭配、形象鮮明的Tone on Tone更是活力乍現，例如全紅、全白、全卡其等，散發樂觀積極的訊息。另一方面，透視感十足的Keepall手袋披上透明及幻彩Monogram圖案，以Monogram壓花PVC製作，或是以全鮮紅或全白的皮革製作，每一款都裝飾有超粗的鍊帶，大膽鮮亮的虹光色彩極為醒目，代表著Virgil Abloh將其年輕活力結合LV的優雅與雋永，展現劃時代的開創性視野。
別以為全身紅色難以駕馭，請看以電影《以你的名字呼喚我》人氣高漲的美國男星堤摩西‧柴勒梅德（Timothee Chalamet），他穿著LV 2019春夏系列紅色Tone on Tone出席電影新作《漂亮男孩》首映會，搭上一雙白球鞋，是不是帥氣又俐落？
圖片提供／Louis Vuitton
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LV男裝藝術總監Virgil Abloh於巴黎呈獻2019春夏男裝秀，全身鮮紅Tone on Tone活力乍現，散發樂觀積極的訊息。
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LV男裝藝術總監Virgil Abloh於巴黎呈獻2019春夏男裝秀，全身鮮紅Tone on Tone活力乍現，散發樂觀積極的訊息。
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LV男裝藝術總監Virgil Abloh於巴黎呈獻2019春夏男裝秀，全身鮮紅Tone on Tone活力乍現，散發樂觀積極的訊息。
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LV 以Monogram壓花PVC製作的Keepall Bandouliere 50手袋象徵男裝藝術總監Virgil Abloh的開創性視野。約115,000元。
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LV Keepall Bandouliere 50鮮紅色Monogram皮革手袋，價格未定。
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以電影《以你的名字呼喚我》人氣高漲的美國男星堤摩西‧柴勒梅德穿著LV 2019春夏系列紅色Tone on Tone出席電影首映會。
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