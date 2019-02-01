朱色大吉 時光獻瑞：Oris

2019-02-01

記者方惠宗／台北報導

最Man之紅

尋找最Man的紅色錶？始於1999年、邁入2019，身為第一個將「三針一線」規範指針（Regulator）運用在潛水錶的製錶商，Oris這款Der Meistertaucher（潛水大師）潛水校正錶延續了這個20年的傳統：具備非同軸的指針，時針和分針獨立分開，分針放大在中央指示，3點鐘的小錶盤上顯示小時。這樣的設計為潛水員完美區隔出關鍵的信息。潛水員可將分針對準單向旋轉錶圈上的60分鐘刻度，以設定潛水時間。分針以明亮的紅色為外框，呼應錶圈上的15分鐘計時刻度，以及紅色橡膠錶帶。亮眼的紅色分針設計，大大提高腕錶資訊的判讀性。

另外，Oris支持Movember基金會所設計的復刻潛水錶Divers Sixty-Five特別版再Man不過了！搭配特殊的復刻錶盒，並配有三色：波爾多紅、米色和深棕色NATO錶帶，金屬環上刻有Movember基金會標誌。

Movember蓄鬍月基金會成立於2003年，旨在解決男性的健康問題，包括前列腺癌、睾丸癌、精神健康和預防自殺。它的使命是幫助人們更快樂、健康和更長壽的生活；基金會名稱結合Moustache（鬍鬚）和November（11月）兩個英文字，彰顯每年11月它鼓勵男性蓄鬍以籌集資金，支持全球1,200個健康計畫。

圖片提供／Oris

Oris Der Meistertaucher潛水校正錶。鈦合金錶殼（43.5mm）。自動上鏈機芯。防水300米。紅色橡膠錶帶搭配可快調折疊錶釦。附鈦金屬鍊帶。89,000元。

Oris為Movember蓄鬍月特殊錶選搭波爾多紅、米色和深棕色NATO錶帶。

Oris Movember蓄鬍月特殊版配有一個特殊的復刻錶盒，附贈紡織錶帶和換帶工具。

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