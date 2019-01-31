(守歲) 暖(馨)亮點

2019-01-31

記者凃盈如／台北報導

春節在即，把家裡打理得井然有序之後，就可以開始著手佈局年節氛圍，創造專屬自己與家人的年味。

【美鍋+美饌，直接上桌！】

過年的餐食，是年節重頭戲，無論費心自製，或者購買外帶年菜，有一只漂亮實用的鍋具，都更省時省力，也能直接上桌，讓圍爐宴更有亮點。

JIA Inc.以三款鍋具演繹餃子三吃，透過皮薄餡嫩的餃子，展現鍋具的特色，幫助消費者輕鬆創造自家年味。譬如JIA Inc.與深澤直人首度攜手合作，於去年推出的「日嚐鍋具組―雙耳鍋」，由於其鍋蓋底貼心的三足設計，可平衡鍋內外氣壓，排出多餘水氣的特色，讓下餃子時不會溢鍋，並能鎖住食物風味，可讓餃子美味上桌。而同系列的「日嚐鍋具組―平底鍋」，則有導熱快速、受熱均勻特性，可縮短料理時間，相對節能，使用最新頂級不沾塗層 Teflon™ Proﬁle，不沾效能絕佳，料理煎餃更加輕鬆上手，無疑地，也可運用至煎魚、煎蘿蔔糕等料理。

另外，JIA Inc.經典的「蒸鍋蒸籠組」，則以手工製成柳杉木蒸籠，並以透氣吸水的赤陶材質，取代一般全竹的蒸籠底盤，食材蒸煮時不會殘留過多水氣，避免食材過度濕軟，可維持在最適當的濕潤度，入口可嚐到鮮甜美味。至於瑞典居家龍頭IKEA，也在過年時提醒大家使用「STABIL蒸層」，可一層層往上疊，幫助主婦一口氣完成2道以上料理，也更省時節能。

【桌花+茶點，花開富貴！】

CNFlower春節也呈現多款東方花藝的經典樣貌，且今年特別與中式養生點心「無二」推出兩款聯名精緻點心花禮，以豔紅金黃為花朵主色，結合錢幣造型，打造「帶財」意象的經典花禮。CNFlower更推出多款水墨意象的新款盆花及精緻禮盒花，讓居家呈現獨有的東方優雅。

此外，想要花一點錢，迅速轉換居家氛圍，也可以從家飾品入手。IKEA推出多款年節商品，讓居家瞬間就有年節氣息。譬如SOLGLIMTAR系列新品，包含抱枕、窗花、裝飾燈以及餐具，甚至還有紅包袋。尤其SOLGLIMTAR燈籠造型LED燈串，無論掛在窗前或客廳櫃子上，都能增添喜氣！煙花圖樣的抱枕以及燈罩，亦能為客廳帶來新意。SOLGLIMTAR系列還推出竹筷，四支筷子可拼出「吉、祥、如、意」，而過年不可或缺的糖果餅乾，則能以OSTBIT附蓋收納盒或是SOLGLIMTAR附蓋萬用罐三件組盛裝，還能做為餐桌佈景之一。

【酩器+佳釀，歡心守歲！】

年節餐桌最不能少的就是搭配佳餚的美酒了！

國內專門代理西班牙葡萄酒的莎祿，推出多款適合搭餐的酒款，如「瑰紅璀珀陳釀氣泡酒」，光是瓶身就讓人感受到豐收節慶感，色彩如玫瑰紅寶石般晶瑩剔透，紅色莓果與玫瑰花束奔放香氣，酸度優雅、年輕，且在西班牙，粉紅Cava也是搭配生燻鮭魚料理最好酒款。

伴隨年節品酩，台隆手創館亦於年前推出一款出自日本DENSO出品的品酒神器，可以保存珍貴的酒液。DENSO為世界第一大汽車零件製造商，每年挹注數億元創新研發，提供全球各大汽車先進技術、系統及零主件，年營業額達5兆日圓。此款DENSO新研發的「品酒職人電動真空瓶塞組」，外觀為銀色的流線型設計，使用方式很直覺，只要將附屬的瓶塞塞入酒瓶，再將銀色主體置於瓶塞上，就會開始進行自動真空作業，能讓藏酒得到妥善的保存。

圖片提供／CNFlower、IKEA、JIA Inc.、無二、莎祿Salud、台北晶華酒店、台隆手創館、華泰王子大飯店、福容飯店、福華、誠品

註：價格或有更動，以各通路為準。

台隆手創館紅酒便利道具五件組（不含酒款），990元。

福容飯店臘味櫻花蝦米糕，4～6人份 ，588元。

華泰王子大飯店九華樓外帶年菜饗宴「佛跳牆」，8,888元。

台北晶華酒店 RÒU by T-HAM，豬年限定禮盒，2,080元。

IKEA SOLGLIMTAR竹筷拼出「吉、祥、如、意」，2雙39元。

誠品知味LE PONT樂朋法式風味蘿蔔糕，580元。

IKEA STABIL蒸層，單層，不鏽鋼材質，219元。

福華飯店珍珠坊麻辣牛雙寶，788元。

JIA Inc.以三款鍋具演繹水餃、煎餃與蒸餃。因餃子狀似元寶，盛盤上桌頗有「財源滾滾，招財進寶」的祈願寓意。

IKEA SOLGLIMTAR窗戶裝飾品，79元。

IKEA SOLGLIMTAR燈籠造型LED燈串（12個燈泡），349元。

CNFlower×無二，花綻新歲點心花禮，特價3,980元。

CNFlower春漾水墨（碗），粉大菊、山歸來、東亞蘭、五葉松，2,800元。

IKEA SOLGLIMTAR紅包袋，6件裝，39元。

CNFlower春菊賀禧大紅圓禮盒，含大金菊、巨輪、海芋、櫻花，3,800元。

莎祿Salud瑰紅璀珀陳釀氣泡酒，1,100元。

台隆手創館WINE SAVER品酒職人電動真空瓶塞組，主體之外附2個瓶塞，3,380元。

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