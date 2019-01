過年一定要買1件 (紅)運內衣大集合

2019-01-28

記者吳佩樺/台北報導

9天的「農曆春節」假期倒數,不少女性都喜歡買件喜氣的「紅」內衣來討個好彩頭,希望招來一整年的「好運氣」。

每逢過年前夕,內衣市場便出現一片「紅海」,從上週開始,紅色內衣買氣已明顯湧現。業者表示:「不只婆婆媽媽期盼『招福招財』,就連年輕上班族也樂衷。且經濟愈不景氣,過年紅色內衣賣愈好,大家想買個『希望』」。

華麗蕾絲刺繡變化 紅內衣不單調

各家品牌主推款,大多運用華麗的蕾絲和刺繡變化,讓紅色內衣一點都不單調,同時融入設計小巧思,來加深「開運」的象徵意義。例如華歌爾「深V Lift Up」系列,巧妙地將「love is like a rose,life is love,life is the flower」文字藏於刺繡蕾絲之中,再加上閃耀鑰匙裝飾,有打開「幸運」之意;黛安芬「耀眼水感動」系列,設計靈感為傳統中國結,運用金色圓扣環為裝飾元素,表達祝福深意。

為了迎合年輕「妹仔」,亦有業者嘗試活潑風格,瑪登瑪朵「La Pretti」系列,罩杯滿佈愛心圖騰,除了代表「開心」,也很有情人節的火辣氛圍。因應今年是豬年,Sloggi特別推出生肖系列,脊心處以小豬水晶吊飾點綴,有女人味又不失童趣。

剪裁部分,過年檔期以深V、高效集中托高較受青睞,包含思薇爾、曼黛瑪璉、莎薇等都訴求「胸型Up Up」。

新品優惠滿額折抵 保證人人有獎

至於新品優惠,各品牌百貨櫃或直營店跟週年慶一樣是以「滿額折抵」為主,普遍3,500元至3,800元就能達標,折抵300元至888元不等;其中EASY SHOP指定開運系列買一送一。

為了營造年味,不少品牌以抽獎、刮刮卡或遊戲的方式進行滿額折抵,保證人人有獎,現玩現省。以Sloggi來說,滿3,500元玩戳戳樂,最高現折888元,等同75折,運氣好的話折扣不輸百貨週年慶。此外,仙黛爾、西蒙佩兒等精品品牌,滿額折抵自6,000元起跳,折扣幅度約77折至9折。

圖片提供/華歌爾、黛安芬、曼黛瑪璉、瑪登瑪朵、思薇爾、莎薇、EASY SHOP、西蒙佩兒、IMPLICITE、仙黛爾

各品牌內衣過年檔期優惠表

莎薇「粉水」系列,以小花瓣蕾絲點綴,增添女人味,內衣側添加山茶花精油材質,增加親膚度。內衣1,680元起,內褲420元起。

仙黛爾「慶典」系列,利用經典的幾何圖形排列,帶出1970年代的普普藝術風格。內衣4,080元,內褲1,780元。

EASY SHOP「粉鑽」開運系列,性感低脊心設計,穿著舒適不壓迫,側推包覆片讓副乳不外擴。內衣1,680元,內褲480元;買一送一。

因應豬年,Sloggi推出生肖系列,脊心處以小豬水晶吊飾點綴,有女人味又不失童趣。內衣1,580元,內褲540元。

瑪登瑪朵「La Pretti」系列,運用不規則愛心圖形刺繡蕾絲,讓紅色內衣變得活潑,適合年輕女孩。內衣2,180元,內褲480元起。

黛安芬「耀眼水感動」系列,設計靈感為傳統中國結,罩杯處運用金色圓扣環裝飾,表達祝福深意。內衣1,880元起,內褲550元。

思薇爾「迷幻花影」系列,全蕾絲設計,深V剪裁,結合提托片,穩定包覆胸型。內衣1,680元,內褲480元起。

華歌爾「深V Lift Up」系列,幸福箴言藏於刺繡蕾絲之中,脊心以閃耀鑰匙裝飾,象徵打開「幸運」。內衣1,680元起,內褲450元起。

IMPLICITE「激情」系列,以透明薄紗交織刺繡花紋,仿佛立體鮮花滿佈罩杯,展現濃厚的東方風情。內衣2,790元,內褲1,690元。

Lady「漫步香榭」系列,以優雅花朵為主元素,結合水晶珠串設計,賦予華麗氛圍。成套1,888元。

曼黛瑪璉「貼身心閨蜜」雙弧系列,運用3道式緩壓設計,集中托高的同時幫助釋放穿著壓力,穩定跟舒適度升級。內衣1,780元起,內褲480元起。

西蒙佩兒「閃耀」系列,以復古圖騰為設計元素,搭配不同層次材質表現明暗,展現現代風格細節。內衣4,280元,內褲2,280元。

