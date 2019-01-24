2019-01-24

記者凃盈如／台北報導

迎農曆新年，張羅「食材」與「年禮」倒數計時。選一份體面、美味的好食、好物，讓年節吃出幸福。

年味圖騰 吉祥圓滿

百年餅店舊振南，今年以「春華錦繡」為主題，推出各式華麗精緻的年節禮盒，從熱賣商品，亦為拜天公不可缺少的「粩類甜品」，到棗泥核桃糕、杏仁酥等點心，皆一應俱全，更有熱銷漢餅與零嘴組合，讓人可依喜好搭配。

強調無毒食材的吉品養生公司，則推出兩項過年熱銷禮盒：「無二禮盒」與「董事長福貴糕」，訴求以頂級用料、職人手藝，成為台灣企業家郭台銘宴客送禮的首選；且「無二鴻福系列」推出十多種年節點心組合，價格帶廣，包裝亦頗有年味。

采采食茶全新推出寶藍色系絲緹花包裝，運用不同的絲質光澤，編織出細膩的圖騰，如獅王、鳳凰、龍、豬等福獸都躍上包裝，象徵著吉祥、圓滿，點心也研發「柴魚風味腰果酥」、「芥末椒鹽杏仁果」新口味，共推出十款組合。

另有品牌也以東方吉祥意象的設計賦予了禮盒「年味」，如百年茶莊王德傳推出喜氣洋洋的「好事近」系列3款台灣烏龍茶禮盒，禮盒設計以八角窗形結合春梅圖像，寓意八方來財，喜上眉梢。3款禮盒包括：以高山茶為主軸的「好事近－圓滿禮盒」、結合茶葉與立體茶包的「好事近－美好禮盒」，以及蘊含悠然品種香的「好事近－歡喜禮盒」。

名師設計 別出心裁

侯布雄、半島精品店、GODIVA巧克力，今年皆推出豐盛的禮籃，以品牌象徵性的商品，賦予年節繁盛美好的樣貌。其中，半島精品店特請名師設計「金豬錢罌」系列禮盒，設計靈感來自象徵長壽的「龜殼花紋」， 並以宮廷尊貴顏色 「紅與綠」 為主要色彩，展現年節氛圍。

GREEN & SAFE則邀請來自台中的插畫家陳姝里，為農曆新年設計禮盒。畢業自英國布萊頓大學的陳姝里，作品曾經獲英國V&A Museum插畫獎學生首獎，本次插畫家以她所擅長的版畫，勾勒出屬於台灣本土農曆年節的熱鬧記憶，包括：傳統市場裡有著紅色指針的藍色磅秤、拿著勺子正準備幫客人裝滿年貨的老闆娘，還有各式各樣春節常見的小零嘴。

至於微熱山丘，新年限定禮盒由台灣的年輕插畫家洪偉棠設計，除了讓禮盒因應農曆新年有嶄新的樣貌，更首次為大禮盒推出年節限定布提袋，加深送禮的心意。

【賀歲禮，好煮藝！】

想要大展廚藝，卻遍尋不著既安心又美味的食材？

美威鮭魚規劃一系列外帶年菜，如「美威一品鮭魚海鮮鍋」，內含鮮厚鮭魚頭、鮭魚干貝海鮮丸、香酥鮭魚塊、當令新鮮時蔬，佐金華火腿、瑤柱高湯等食材熬煮而成的湯底。

料理達人Soac今年運用舒康雞，教消費者辦一桌年節好菜。考量過年期間多數家庭為了拜拜都會準備全雞，Soac認為，選擇品質較佳的雞，除了食用起來更安心，還可以將大份量的雞肉轉化為特色料理，例如將雞胸肉先以高湯泡熟，類似溫煮的概念，雞骨可另外熬湯，雞肉撕成細絲搭配白菜享用，再淋上特製的醬汁及其他配料，一道清爽的沙拉便完成了；另外，將雞肉捲成肉捲，以高湯底搭配料理、特製的枸杞醬汁，便是一道「醉醉有今朝紹興醉雞」；至於「歡喜團圓迎新春雞肉川味火鍋」，消費者可自行到中藥行抓幾款藥材就可以當滷包，湯底則使用之前準備好的雞高湯，加入自製雞肉丸子，搭配上花椒的麻香，提升雞肉口感帶。（詳細作法可上舒康雞HOLSEM粉絲頁）

圖片提供／SALON DE THE de Joël Robuchon、永豐餘生技GREEN & SAFE、Cha Cha Thé、GODIVA、王德傳、半島精品店、微熱山丘、舒康雞、吉品養生、舊振南、美威鮭魚

註：商品或有更動，售價以現場為主。

吉品養生─無二鴻福「御賞禮盒」，2,600元。

舊振南「采饌禮盒」，結合漢餅與手作零嘴，可依喜好搭配，820元。

GREEN & SAFE山海逸品禮盒，含櫻花蝦乾50g、泰雅族手工火烤段木香菇80g、竹笙10g、乾猴頭菇95g（5～6顆），1,680元。

王德傳「好事近－美好禮盒」，含凍頂烏龍、金萱烏龍各100g、美好立體茶包綜合組，原價1,980元，特價1,680元。

微熱山丘推出「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」與「鳳梨酥烏龍茶禮盒」，價格帶為420～820元。

Cha Cha Thé如願二，1,680元。

半島精品店2019春節，推出最火紅的「年年美景雙輝年糕」，1,198元。

GREEN & SAFE經典茶食禮盒，含南棗核桃糕、櫻桃杏仁果牛軋糖、柴燒黑糖薑母茶磚，610元。

GODIVA心悅禮籃，9,200元。

滴雞精除了可以補身體，還可以輕易為高湯加分！即日起至2月10日止，舒康滴雞精推出多款禮盒優惠，最低達79 折，詳情見官網。

即日起至1月31日，消費者可於全台美威鮭魚專賣店、美威鮭魚廚房、美威鮭魚網路商店購買「美威一品鮭魚海鮮鍋」，699元。

舒康雞推出春節限定活動，雞腿肉、雞胸肉、里肌肉、帶骨雞肉切塊、全雞85折；翅中、翅小腿8折。

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