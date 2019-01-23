居家擺飾迎新春 豬事圓滿

2019-01-23

〔記者凃盈如／台北報導〕農曆新春即將來臨，瓷器、水晶等家飾品牌紛紛推出帶有繁盛、祝福等寓意的作品，為空間添年味。瓷器、水晶作品的價格與尺度差異懸殊，藏家可從千元的飾品到上百萬鑑賞級藝術品入手。代理德國頂級品牌麥森瓷器的國裕生活，今年以「春嬌百媚」壁畫的澎湃的花海，營造春之燦爛。出自麥森瓷藝大師Michael Andreas之手，他以觀賞者的角度，如實而細膩地記錄花瓣與葉脈的自然姿態與皺摺，描繪蓬勃的繡球花、丁香與百合。由於麥可大師的畫風純粹、自然，使得作品雖然豐沛繁華，卻顯清新。

至於國內代理日本知名瓷器Noritake的旺代企業，經過1年協調，終於邀請到Noritake首席畫師岡田正己（MasamiOkada）來台展演，今年有買家因鍾情大師完美畫工，僅憑照片即下單購入須等待3個月才能完成的「天守閣」手繪盤，並訂製「富士山」盤。此外，旺代於春節檔期，亦推出多款豬年水晶飾品，千元即可入手，是年節送禮的絕佳選擇。

Noritake手繪天守閣瓷盤，36cm，368,000元。畫師透過細膩筆觸，以寫實手法描繪天守閣，巧妙運用瓷器的溫潤，襯托建築本體的立體感，搭配春櫻，表達祝福。

麥森瓷器推出崇尚自然主義風格的瓷藝大師Michael Andreas壁畫「春嬌百媚」（價格電洽）。

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