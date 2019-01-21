BMW 3系列大改款新車 － 國內預計3月11日發表

2019-01-21

記者方維鐸／台北報導

雖說Mercedes-Benz C-Class在台灣的銷售量領先BMW 3系列不少，但對熱愛駕馭的小型主管房車買家而言，3系列肯定是更有魅力的選擇。BMW原廠對台灣市場也相當重視，不僅多款全新車幾乎都跟歐洲市場零時差發表，這次全新3系列更在2018年巴黎車展正式全球首演前，即以偽裝車的姿態運抵台灣進行道路測試，這種事過去只有本土的Luxgen會這樣做。

原廠代號G20的第7代3系列房車也是以CLAR模組化平台開發而來，新車2,851mm的軸距要比上一代3系列加長了41mm，4,709mm的車長更增加有76mm之多，車寬和車高也分別有著16mm和1mm的成長；儘管尺碼變大，基本車重卻較前代減輕了55公斤，風阻係數則由0.26降低至0.23，意味著新3系列的性能與油耗都會有實質的進步。

在外觀造型上，新3系列仍會有Advantage、Sport Line、Luxury Line和M Sport等差異化選擇；儀表控台維持一貫駕駛人導向的基調，標配5.7吋彩色液晶顯示幕和8.8吋中控觸控螢幕（搭配iDrive 6.0），並提供BMW全數位虛擬座艙的12.3吋虛擬數位儀表及10.25吋中控觸控螢幕的選配，後者結合iDrive 7.0整合控制系統，畫面呈現上比iDrive 6.0更豐富多樣。

動力配置方面，目前消費者熟悉的BMW汽柴油型號都還會延續，但輸出數據大多都比上一代有所進步。以國內首波導入的330i為例，儘管仍沿用B48系列2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，最大馬力已由上一代330i的252匹增強至258匹（似乎是要跟Mercedes-Benz小改款C300看齊），扭力輸出峰值更從上一代的35.7公斤米大幅躍進為40.8公斤米，一舉凌駕於小改款C300的37.8公斤米之上。

圖片提供／BMW

BMW非常注重台灣市場，全新3系列在2018年巴黎車展首演前即已運抵國內進行測試，預計過完農曆年、在3月11日跟歐洲幾乎無時差發表，考量先進科技配備堆疊後的售價因素，上市首發車型將主打330i（圖為330i M Sport）。

對注重駕馭感受的房車買家而言，新330i M Sport無疑會是同級市場最具魅力的選擇，而其0～100公里／時5.8秒的加速性能，剛好比小改款的Mercedes-Benz C300快上0.1秒，相互較勁的意味不言可喻。

330i動力來源仍為B48系列的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，但最大馬力提升至258匹（原為252匹），扭力峰值亦由35.7公斤米增強為40.8公斤米，輸出表現有感進化。

全新3系列高階車型可選配由12.3吋虛擬數位儀表和10.25吋中控觸控螢幕構成的BMW全數位虛擬座艙，結合新世代iDrive 7.0整合控制系統，讓儀表控台鋪陳簡練而富科技感。

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