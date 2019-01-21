Mercedes-Benz C200小改款試駕 － 動力科技更新進化

2019-01-21

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

2018年國內賣最多的高級進口轎車為Mercedes-Benz C-Class，一整年全車系共賣出了7,709輛，其受歡迎程度可見一斑。有鑑於此，台灣賓士對於小改款C-Class的導入相當積極而慎重，除了最主力的3廂小型主管房車外，還同步將Estate旅行車、Coupé雙門轎跑車和Cabriolet敞篷車一併發表，提供本地消費者多樣化的選擇。

1.5 Turbo引擎+EQ Boost效能出眾

本文試駕的主角是更換全新動力的C200房車，搭載一具1.5升缸內直噴Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與28.6公斤米扭力峰值，加上俗稱「輕油電」的EQ Boost科技額外提供的14匹馬力與16.3公斤米扭力，透過9G-TRONIC 9速手自排變速箱效能優異的動力傳輸，由靜止加速至時速百公里需時7.7秒，極速可達239公里／時，能源局公布的平均油耗為15.6公里／公升，不只油耗表現有所精進，每年還可少繳些稅金給政府。其油門反應和大多數賓士車一樣線性順暢，不會有猛暴頓衝的現象，隨著踩油門的深淺，加速力道源源而至。這輛試駕車選配了AGILITY CONTROL舒適型懸載，而非C200標準導入車型的AGILITY CONTROL車高降低舒適型懸載，當行經坑坑疤疤的路段時，可獲得更富Q勁的柔韌行路表現。

多媒體系統、主動安全科技再進化

小改款C200換上具有Touch Control觸控式操作按鍵的多功能真皮方向盤，雙筒式設計鍍鉻儀表中央則加入了5.5吋多功能彩色顯示幕，試駕車另選配了10.25吋多媒體螢幕（原標配為7吋），中控台及車門扶手則選配霧面灰色橡木飾板，要比標配的中控台黑色鋼琴烤漆／車門扶手鋁質飾板顯得雅致許多。新車還可選配跟S-Class相同的4.5代Intelligent Drive智慧駕駛輔助系統，提供比其他同級對手更先進完善的主動安全保障。

台灣賓士將小改款C200開出218萬起跳價，同時提供豐富的選配清單，讓消費者可依個人喜好，客製化選配自己的專屬座駕。

Mercedes-Benz小改款C-Class車頭換上新款LED頭燈，本文試駕的C200選配了夜色套件+AVANTGARDE外觀套件選擇，鋁圈選配的是17吋5輻雙肋式亮黑色款式，整體搭配起來十分酷炫帥氣。

小改款後尾燈內部改成新款C型導光條，夜間辨識度更高。後保桿下分流器兩端有亮黑框飾造型，但排氣管實為隱藏式設計。

本車0～100公里／時加速需時7.7秒，雖不足以壓倒BMW同級的320i，卻有著油耗與稅金上的雙重優勢。這輛試駕車另選配了AGILITY CONTROL舒適型懸載，行路性要比國內C200標準導入車型的AGILITY CONTROL車高降低舒適型懸載更Q彈柔韌。

C200配置的是一具1.5升缸內直噴Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力，並在3,000～4,000轉間形成峰值為28.6公斤米的扭力高原，能源局公布的油耗數據每公升汽油可跑15.6公里，達到該排氣級距最佳的第1級。

這輛試駕的C200小改款中控台上方選配了10.25吋多媒體螢幕，中控台及車門扶手則選配霧面灰色橡木飾板，座艙氛圍要比標配的中控台黑色鋼琴烤漆／車門扶手鋁質飾板更顯內斂雅致。

低階的C200雙筒式設計鍍鉻儀表中央為一5.5吋多功能彩色顯示幕，但C300以上高階車型則為結合雙筒飾環的12.3吋寬螢幕數位儀表。

試駕車上選配尺寸較大的10.25吋多媒體螢幕（標配為7吋），採16：9寬螢幕比例顯示，以1920x720高解析度呈現，全新的NTG5.5多媒體系統則為標配。

C-Class小改款仍維持2,840mm的軸距，後座乘坐空間十分寬敞舒適。試駕車上還選配了黑色織布車內頂篷，讓車室氛圍更顯深沉肅殺。

Mercedes-Benz C200小檔案

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