《2018日韓美形榜》專家說法

2019-01-18

撰文／愛蜜莉

整形非萬靈丹，整體美感更勝局部雕塑！

魏嘉宏、鄭嘉琪2位醫師表示，台灣男性最在意的就是皺紋、靜態紋、皮膚鬆弛、淚溝、川字紋（皺眉紋）等狀況；而年輕美眉偏好整形的部位是鼻子、下巴、額頭、臉型；熟女則最希望改善動態紋、靜態紋、淚溝、法令紋、皮膚鬆弛等問題。

此外，鄭嘉琪醫師透露最近的整形趨勢是「耐看、舒服，比誰修得自然」，魏嘉宏醫師也強調不同以往著重於某個部位，現代人更重視「整體美感」，之後再局部修飾加強五官的亮點、特色。而目前最受歡迎的療程應屬洢蓮絲、少女線、肉毒桿菌等，但術後必須勤加冰敷，且避免泡湯等高溫場所。

最後，2位醫師提醒懷孕中、有蟹足腫體質、自體免疫疾病的患者不適宜整形。魏嘉宏醫師建議，想要嘗試整形或醫美的男女性，宜選擇具有TFDA、FDA、CE安全認證的產品，以及豐富經驗的醫師，切勿貪小便宜，以免遇上醫療糾紛，若皮膚有傷口、感染、敏感等情形時，則必須等到痊癒後再進行相關療程。

圖片提供／魏嘉宏、鄭嘉琪

聖仁皮膚科醫師鄭嘉琪 〈美容資歷：11年〉

雅偲皮膚科院長魏嘉宏 〈美容資歷：10年〉

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/